A zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek

2024. július 14. 09:09

Egyelőre véget nem érő melegrekord-sorozat, záporok, zivatarok, sőt heves zivatarok is, ezek várnak ránk. Jó hír, hogy az északnyugati országrészben kissé elviselhetőbb, kibírhatóbb lesz a hőség hazánk más részeihez képest.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig: Nagyobb eséllyel a Duna vonalában, illetve attól keletre lesz erőteljes a gomolyfelhő-képződés, és főleg arrafelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. A cellákat elsősorban felhőszakadás kísérheti. Az egyre nagyobb területen északias irányba forduló szelet a Dunántúlon időnként élénk lökések is kísérhetik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet északnyugaton, nyugaton általában 30 és 35, míg délkeletebbre továbbra is 35 és 40 fok között alakul. Késő estére 20 és 30 fok közé hűl le a levegő.

met.hu