Az sms-botrányban lévő politikus kampányához használja az intézményeket

2024. július 16. 17:35

Megengedhetetlen, hogy Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, saját újraválasztási kampányához használja fel az uniós intézményeket - jelentette ki Gál Kinga fideszes EP-képviselő, a Patrióták Európáért frakció alelnöke kedden Strasbourgban.

A képviselő azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy a bizottsági elnök hétfőn úgy határozott: testülete vezető köztisztviselői szinten képviselteti magát az uniós tanács informális ülésein, továbbá az Európai Bizottság tagjaiból álló biztosi kollégium nem látogat Magyarországra.

Gál Kinga szerint, "már megszokott, hogy von der Leyen politikai célokat érvényesít olyan esetekben, amikor ezt nem tehetné meg."



"Itt van példának a Magyarországnak jogosan járó uniós pénzek visszatartása, amit gyakorlatilag zsarolásra és nyomásgyakorlásra használt fel" - mutatott rá. Emlékeztetett, hogy az uniós bizottság egyik alelnöke, Margaritísz Szkínász, erről már nyíltan beszélt, és beismerte, hogy nyomásgyakorlásként lehet használni pénzügyi eszközök visszatartását.



A fideszes politikus felhívta a figyelmet: amit von der Leyen csinál, az gyakorlatilag szembemegy mindazzal, ami az intézmények közötti jóhiszemű együttműködést, és az intézmények működésének a rendjét illeti.



Véleménye szerint nem von der Leyennek vagy az Európai Bizottságnak kell megmondania, hogy kivel működik együtt vagy sem, mert "lefektetett szabályokról van szó, amelyek eddig jól működtek."



"Csak azért mert von der Leyennek mindenképpen meg kell nyernie a csütörtökön esedékes elnökválasztást , és az újraválasztáshoz szükséges szavazatok, úgy tűnik, nehezen jönnek össze, ilyen lépést akkor se tehetne meg" - hangoztatta.



Hozzátette: a Patrióták Európáért frakció szerint is véget kell vetni a bizottság részéről történő "elvtelen paktumoknak, a politikai játékoknak, és zsarolásnak továbbá változásra van szükség mind a brüsszeli bürokrácia, mind ezen paktumok haszonélvezői, és status quo fenntartói ellen."



Azzal kapcsolatban, hogy az EP szocialista, a liberális, a zöld, baloldali és néppárti politikusai megakadályoznák, hogy a Patrióták Európáért képviselőcsoport bármely tagja parlamenti vezetői tisztséget töltsön be, Gál Kinga azt mondta: "ez iskolapéldája annak, hogy mennyire nem tartja be a fősodor az EP-ben a demokrácia játékszabályait".



Mint mondta, ez "nevetséges és felháborító, hiszen azok, akik demokráciáról és a szabályok betartásáról, jogállamiságról papolnak és oktatnak ki másokat, azok maguk nem tartják be a demokrácia alapvető szabályait, sőt szembemennek azokkal."



Elképzelhetőnek tartja azt is, hogy ez az ügy bíróság elé kerülhet, mert a parlamenti rendszer szerint a Patrióták Európáért frakciónak két alelnöki, és egy háznagyi hely jár.

"Ezt próbálják figyelmen kívül hagyni, csak azért a fősodornak mert nem tetszik a frakció politikai színezete. Így büntetnék őket, mert nem a háborús álláspontot képviseli, hanem a béke melletti kiállásért küzd ez a politikai frakció" - hangsúlyozta.



mti