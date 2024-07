Hőségriasztás

2024. július 17. 16:44

Meghosszabbítja, de harmadfokról másodfokra módosítja a hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos péntektől vasárnap éjfélig - közölte szerdán a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Mint írták, a szervezet hőszabályozó képességét az életkor, a testsúly, a fizikai erőnlét, az egészségi állapot, a táplálkozás és gyógyszerszedés is befolyásolj, a folyamatos melegben pedig fokozódik szervezet terhelése, ezért fontos, hogy a lehető legelővigyázatosabbak legyünk a meleg napokon.



Fogyasszunk minél több vizet, teát, szénsavmentes üdítőt, jót tesz a paradicsomlé, az aludttej, a kefir, a joghurt és a levesek. Lehetőleg kerüljük a kávét, az alkoholos italokat, a cukros, valamint a szénsavas üdítőket. A szabadban érdemes széles karimájú kalapot és napszemüveget viselni; hordjunk világos színű, bő szabású pamut öltözetet; használjunk bőrtípusunknak megfelelő fényvédő krémet; és a csecsemőket, kisgyermekeket csak árnyékban levegőztessük, ne sétáltassuk őket a hőségben - tanácsolja az NNGYK és a katasztrófavédelem.



Hozzátették, hogy aki gyógyszert szed, figyeljen oda a készítmények megfelelő tárolására. A hűtést nem igénylő gyógyszereket is 25 Celsius-fok alatt vagy a hűtőben tárolják, semmiképp ne hagyják azokat napsütötte helyen a minőségük és hatásosságuk megőrzése érdekében. Minden esetben körültekintően olvassák el a betegtájékoztatót, amely erre vonatkozóan is tartalmaz előírásokat.



Az NNGYK és a katasztrófavédelem azt kéri a lakosságtól, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek egymásra. Az autóval közlekedőket különös óvatosságra intik, mert rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg. Akik a szabadságukat vízparton töltik, kerüljék a déli órákban a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének, illetve felhevült testtel semmiképpen ne ugorjanak a vízbe. Várandós nők csak mértékkel tartózkodjanak a napon, ha testhőmérsékletük túlzottan felmelegszik, az káros lehet a baba egészségére.



A tájékoztatóban kitértek a légkondicionáló helyes használatára. Azt írták, az ízületek védelme érdekében a készüléket szakaszosan érdemes használni, és a beállított hőmérsékletet ne legyen 27 foknál hűvösebb. Azt javasolják, hogy érdemes naponta pár órát légkondicionált helyiségben tartózkodni, a katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyek listája, amelyet bárki igénybe vehet.



A ventilátort szintén szakaszosan kell üzemeltetni, és fontos tudni, hogy a lapátok csak a belső meleg levegőt forgatják, amely kiszárít bennünket, ezért még több folyadékot kell fogyasztani - figyelmeztettek.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy gyermekeket, háziállatokat egy percre se hagyjanak parkoló autóban. Aki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot - kérték a közleményben.



Kitértek arra is, hogy az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis tilos erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tüzet gyújtani.



A hőségriasztás július 7-i kezdete óta 317 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, az azóta leégett terület nagysága 3,2 millió négyzetméter - jegyezték meg.



Hozzátették, hogy a melegben gyakrabban riasztják a tűzoltókat szén-monoxid-szivárgás miatt is, mert a kéményben légdugó alakulhat ki, a hőségriasztás kezdete óta 69 alkalommal hívták emiatt a tűzoltókat.



mti