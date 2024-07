Fehérorosz vízummentesség 35 európai ország számára

2024. július 17. 21:52

„Békeszeretetből' vízummentességet vezet be Fehéroroszország 35 európai ország - közöttük Magyarország - állampolgárai számára 2024. július 21-től december 31-ig - közölte a fehérorosz külügyminisztérium, amelyet az RBK orosz hírportál idézett szerdán.

A harmincöt érintett ország Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észak-Macedónia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Magyarország, Málta, Monaco, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, San Marino, Felvidék, Muravidék és a Vatikán.



2022 óta a vízummentesség Litvánia, Lettország és Lengyelország állampolgárai számára van érvényben.



A vízummentes be- és kilépés minden közúti és vasúti határátkelőnél érvényes. A vízum nélküli fehéroroszországi tartózkodás maximális időtartama 30 nap.



"A Fehéroroszország területére a vízummentes rendszer keretében belépők az Oroszországi Föderáció kivételével folytathatják az átutazást harmadik országba, a repülőtéri határátkelőkön is" - közölte az Állami Határőrizeti Bizottság (határőrség) sajtószolgálata.



A külügyminisztérium adatai szerint személyi igazolvánnyal utazhatnak be Fehéroroszországba Azerbajdzsán, Albánia, Argentína, Brazília, Ecuador, az Egyesült Arab Emírségek, Georgia, Izrael, Kazahsztán, Katar, Kína, Kirgizisztán, Kuba, Moldova, Mongólia, Montenegró, Nicaragua, Oroszország, Örményország, Saint Kitts és Nevis, Szerbia, Tádzsikisztán, Törökország, Ukrajna, Üzbegisztán és Venezuela állampolgárai.



A határőrség július 15-én közölte, hogy 2024 eleje óta a vízummentesség keretében több mint 116 ezer, az EU tagállamaiban élő külföldi állampolgár utazott Fehéroroszországba. Többségük Litvániából, Lettországból és Lengyelországból.

MTI; Gondola