Pedagógusokat toboroznak a csángóföldi magyar oktatási programba

2024. július 18. 21:50

Pedagógusokat toboroz a moldvai magyar oktatási programba a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) a következő tanévre - mondta Hegyeli Attila, a szervezet oktatási koordinátora a Krónikaonline.ro erdélyi portálnak.

A szövetség a moldvai Bákó megye csángók által lakott településein zajló magyar oktatási program működtetéséhez keres óvónőket, tanítókat, akik magyar nyelvre tanítanák a román tannyelvű iskolába járó csángó gyerekeket. Hegyeli Attila szerint tíz pedagógust keresnek hat csángóföldi településre: Lészpedre, Diószénre, Csíkfaluba, Gorzafalvára, Klézsére és Somoskára.



Mint közölte, az állás fiatal, pályakezdő pedagógusok számára ideális, akiknek még nincs családja, kisgyereke. A pedagógusokat a MCSMSZ alkalmazza, a jelentkezőkkel szeptember 1-ejétől egyéves szerződést kötnek, amelyet igény esetén meghosszabbítanak. A toborzó szövege szerint a szakirányú képesítéssel rendelkező fiatalokat versenyképes bérezéssel, szolgálati lakással és ingyenes képzésekkel várják. Augusztus közepéig jelentkezhetnek a szervezetnél.



Az oktatási koordinátor elmondta: az MCSMSZ jelenleg 35 Bákó megyei településen működteti a magyar oktatási programot, és falvanként 15 és 100 között mozog az ebbe bekapcsolódó gyerekek száma. "Ez a szám növekedni látszik: míg tavaly 1800 tanítványt számoltunk - óvodástól egyetemistákig -, addig idénre 1950-en vannak olyanok, akik rendszeresen járnak a magyar oktatási programokra" - idézte Hegyeli Attilát a Krónikaonline.



Az oktatási koordinátor hangsúlyozta, hogy a szövetség az egyetemistákat is tovább támogatja, ha magyar nyelven folytatják tanulmányaikat.



Az oktatási programban részt vevő pedagógusok hetente 18 foglalkozást tartanak a több csoportba osztott elemista és általános iskolás gyerekeknek, többnyire naponta, olykor hétvégén is. A helyi Magyar Házakban zajló délutáni oktatás keretében a gyerekek meleg ebédet is kapnak valamennyi helyszínen.



A legutóbbi romániai népszámlálás adatai szerint Bákó megyében nőtt a magukat magyarnak vallók száma, ami a szövetség szakemberei szerint a magyar nyelvű oktatási programnak is köszönhető. A moldvai megyében 2021 decemberében 4561-en vallották magukat magyar nemzetiségűnek, ami a 2011-es adatokhoz képest több mint 8 százalékos növekedést jelent.

MTi