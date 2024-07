Labdarúgó NB I - Állítólag 80 százalékkal csökkentek a súlyos bírói hibák

2024. július 22. 21:38

Hanacsek Attila, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) játékvezetői bizottságának elnöke szerint közel nyolcvan százalékkal csökkent a súlyos bírói hibák száma az NB I-ben.

Az MLSZ honlapjának hétfői beszámolója szerint az új idény rajtja előtt a férfi és a női élvonalban, valamint a férfi másod- és harmadosztályban működő játékvezetők Telkiben vettek részt a szokásos edzőtáborozáson.



Hanacsek elmondta: a felkészülés során fontos szerepet kapott az előző idény hibáinak elemzése, javítása, még akkor is, ha a statisztikai mutatók alapján összességében sikeres szezont zártak.



"A súlyos hibák száma közel nyolcvan százalékkal csökkent az NB I-ben, miközben az elmúlt tíz év legjobb döntési pontossági eredményét sikerült elérnünk: az ítéletek 98 százaléka volt helyes az idény során" - nyilatkozta a bizottság elnöke.



Hozzátette, a bírók 14 súlyos hibát követtek el, ebből 12 javítható lett volna a VAR által. Örvendetesnek nevezte, hogy az előző szezonban nem volt gólhiba, szabálytalan gól, illetve meg nem adott szabályos gól sem fordult elő. Azt is előrelépésnek tartja, hogy míg a videobíró-technológia bevezetését követő első két évben a 66 fordulóból csupán egyszer fordult elő, hogy egyetlen játékvezetői vagy asszisztensi hibát sem kellett korrigálni az élvonalban, addig a 2023/24-es idényben már hét ilyen forduló volt.



Hanacsek kifejtette, az erőfeszítéseik hatására csökkent a hosszabb VAR-ellenőrzések száma. Az élvonalban közel a felére esett vissza a kiállítások száma, és a sárga lapok száma is folyamatos csökken.



"Úgy gondolom, ez szintén a VAR-nak köszönhető, hiszen a játékosok egyre inkább tudatában vannak, hogy semmilyen súlyos szabálytalanságot nem úszhatnak meg, egyértelműen tisztább lett a játék" - vélekedett.



A testület elnöke elismerte, az NB I-ben hat kiállítással és hat büntetővel kapcsolatban téves döntés született a VAR-rendszer alkalmazása mellett is. Példaként említette, hogy a Debrecen-Újpest mérkőzésen az ellenfél testi épségét veszélyeztető cselekedetet nem büntették megfelelően, illetve a 16. fordulóban a Paks-Ferencváros rangadón a VAR helyben hagyta a játékvezető tévesen megítélt büntetőjét.



Az NB II-ben a súlyos hibák száma harminc százalékkal emelkedett, gyenge teljesítmény miatt két játékvezetőt is alacsonyabb osztályba minősítettek vissza.

mti