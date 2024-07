Budapestre érkeznek az Európai Unió igazságügyi miniszterei

2024. július 23. 09:12

Tuzson Bence igazságügyi miniszter vezetésével informális tanácsülést tartanak az Európai Unió tagállamainak igazságügyi miniszterei kedden Budapesten - közölte az Igazságügyi Minisztérium (IM) az MTI-vel.

Emlékeztettek arra: az elnökség prioritásait ebben a fél évben Magyarország határozza meg, a prioritások között szerepel a jogi versenyképesség és a digitalizáció elősegítése, valamint a mesterséges intelligencia szabályozása és felhasználása.



Hozzátették: a magyar elnökség prioritása az EU versenyképességének fejlesztése, ezt a prioritást pedig minden területen meg kívánják jeleníteni.



"Az igazságügyi együttműködés területén az elnökség kiemelt célja a tanácsi következtetések elfogadása, azaz mindenki egyetértsen abban, hogy a jogi versenyképesség erősítése Európa egyik legfontosabb érdeke. A sikeres szakmai és politikai egyetértés megteremtése olyan jogi megoldásokhoz vezet, amelyek támogatják a gazdasági versenyképességet, a növekedést, a jövedelmi viszonyok javulását, a jólétet és a biztonságot - írták.



Idézték Tuzson Bence igazságügyi minisztert, aki arról beszélt: "A célunk az, hogy felrázzuk Európát és valós kérdésekkel kezdjünk el foglalkozni. A jogi versenyképesség megteremtése egy ilyen téma. Ahhoz, hogy Európa visszakerüljön a világ gazdasági élvonalába, olyan jogszabályi környezetet kell teremtenünk, amely nem hátráltatja, hanem segíti az Unió országait, gazdasági szereplőit és az európai embereket. Ha most nem lépünk, végleg lemaradunk."



"Az elkövetkezendő fél évben és az informális ülésen is téma lesz az igazságügy digitalizációja, a mesterséges intelligencia szabályozása és biztonságos felhasználása is az igazságügyi szektorban. Ez a terület olyan kiaknázatlan innovatív lehetőségeket hordoz magában, amely komoly versenyelőnyhöz juttathatja Európát és megváltoztathatja az emberek mindennapi életét" - mondta a tárcavezető.



Az IM tájékoztatása szerint kedden a magyar elnökség a jogi versenyképesség kapcsán három kérdésben tárgyal a tagállamok igazságügy-minisztereivel: a határon átnyúló polgári ügyekre vonatkozó komplex uniós joganyag egyszerűsítéséről, a kis- és középvállalkozások EU-n belüli jogi helyzetének megerősítéséről, valamint az online piactereken kötött szerződésekkel kapcsolatos jogviták hatékonyabb kezeléséről.



mti