Párizs 2024 - Spanyol sikerrel rajtolt a labdarúgótorna

2024. július 24. 18:22

Két nagy esélyes, az argentin és a spanyol válogatott közül előbbi meglepetésre csak döntetlent játszott Marokkó csapatával szerdán a párizsi olimpia férfi labdarúgótornájának nyitányán.

Az afrikaiaknál Szofiane Rahimi duplázott, a dél-amerikaiaknak pedig sokáig csak a szépítésre futotta erejükből, de a 15 percesre (!) tervezett hosszabbítás után, a 106. percben Cristian Medina közeli fejesével végül úgy egyenlítettek, hogy előtte két kapufát is elértek.



A spanyolok is megszenvedtek a nyitómeccsükön az üzbégekkel a Parc de Princes-ben, de ők Sergio Gómez kihagyott tizenegyese ellenére is nyerni tudtak.



A négy csoportból az első kettő jut a negyeddöntőbe.

MTI