Szamárcsikó

2024. július 25. 17:55

Évről évre szépen gyarapodik a debreceni állatkert parlagi szamárménese: legutóbb július 16-án jött világra egészséges utód bő egy év vemhességet követően - közölte az intézményigazgatója csütörtökön az MTI-vel.

Nagy Gergely Sándor tájékoztatása szerint az életerős és kifogástalan étvágyú kis kancacsikó jókedvűen tölti idejét anyja, Szamóca gondoskodása mellett a kisragadozóház melletti kifutóban, ahol születése óta megtekinthető.



A jövevény névadásába a park szeretné a közönséget is bevonni, ezért augusztus 1-je délelőtt 10 óráig várják a szavazatokat a közösségi oldalukon - tette hozzá az igazgató.



Nagy Gergely Sándor azt mondta, a Zoo Debrecen számára kiemelten fontos az őshonos állatfajok és fajták megőrzése, ezért már alapítása óta otthont ad Magyarország egyetlen őshonos szamárfajtájának, a parlagi szamárnak.



Jelezte: az elmúlt években új utódok születéséről is rendszeresen hírt adhattak. A nyugodt vérmérsékletű, ugyanakkor intelligens és jól tanítható állatokkal nemcsak kifutójukban, hanem a jeles alkalmakkor útjára induló csacsifogat dolgos szekérhúzóiként is találkozhatnak időről időre a látogatók.



MTI