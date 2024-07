Hullócsillagles

2024. július 27. 13:58

Távcsöves bemutatókkal, csillagászati előadásokkal, hullócsillaglesekkel és Nap-megfigyelésekkel is várják országszerte az amatőr és profi csillagászok az érdeklődőket augusztus 9. és 17. között az Egy Hét a Csillagok Alatt elnevezésű program keretében.

Tavaly 80 helyszínen, mintegy 150 eseménnyel készültek a helyi amatőr csillagászok és a nagy csillagvizsgáló helyszínek, hogy minél többen élhessék át a csillagos égbolt megfigyelésének élményét augusztusban, a Perseidák meteorraj érkezéséhez kapcsolódva - idézi fel a a Svábhegyi Csillagvizsgáló MTI-hez eljuttatott közleményben.



Mint írják, augusztus közepe különösen jó alkalom a csillagos égbolt megfigyelésére, hiszen nemcsak a Szaturnusz és a Hold, de a Perseidák hullócsillagzápora is színesíti majd az éjszakai eget.



Az idei Egy Hét a Csillagok Alatt (EHCSA) kiemelt üzenete, hogy a csillagászat nem pusztán az éjszakai égbolt alatt létezik. A programsorozat idejére, augusztus 11. vasárnapra esik ugyanis az 1999-es magyarországi napfogyatkozás 25. évfordulója is. Ebből az alkalomból az országos kampány szervezői a Svábhegyi Csillagvizsgálóval összefogásban felhívást tesznek közzé, hogy az EHCSA keretében minél több helyen szerveződjön nyilvános naptávcsöves bemutató is.



Az utóbbi időben a Nap, közeledve 11 éves ciklusának maximumához rengeteg olyan észlelési csemegét kínál, amilyenek a sarki fény jelenségek, valamint a közelmúltban látható napfoltok voltak. A Nap nem tanulmányozható hagyományos csillagászati eszközökkel, a közvetlen távcsöves megfigyelése pedig szigorúan tilos, az optikai elemek által felerősített fénye ugyanis rövid idő alatt komoly károkat okozhat a látásban. A megfelelő biztonsági intézkedésekkel, amilyen például a napfólia vagy a Herschel-prizma, nemcsak biztonságossá válik az észlelés, de a teleszkópok nagyítása révén megpillanthatók lesznek a csillag felszínén úszó napfoltok is. A speciális kialakítású H-alfa szűrős távcsövekkel ezen felül láthatók a Nap felszínén történő kitörések is, azok a robbanások, amelyek a földi légkörben aurora borealist, vagyis sarki fény jelenséget okoznak.



A szervezők várják mindazon amatőr- vagy kutatócsillagászok, bemutató csillagvizsgálók és asztrofotósok jelentkezését, akik csatlakoznának a közösségi kampányhoz és augusztus 9. és 17. között távcsöves bemutató, hullócsillagles vagy egyéb csillagászati program révén osztanák meg az észlelési élményt az érdeklődőkkel.



Az Egy Hét a Csillagok Alatt eseménysorozat helyi programszervezői számára augusztus 5-én szakmai workshopot rendeznek, amelynek a Svábhegyi Csillagvizsgáló ad otthont. Ennek keretében sor kerül a csillagvizsgáló bejárására, szakmai tapasztalatcserére, valamint a Nap-észlelések módszereinek gyakorlatára is. A workshop a csillagászati ismeretterjesztés korszerű módszereinek és az EHCSA jövőjének megvitatásával zárul. A naptávcsöves bemutatót tartó programszervezőket a Svábhegyi Csillagvizsgáló és a Szegedi Csillagvizsgáló a Nap biztonságos megfigyelésére alkalmas szűrőkkel támogatja.



MTI