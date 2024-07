Labdarúgó NB I - Botlott Diósgyőrben a Paks

2024. július 28. 21:14

A Magyar Kupa-címvédő Paksi FC 2-2-es döntetlent játszott a Diósgyőr otthonában a labdarúgó NB I első fordulójának vasárnapi játéknapján.

NB I, 1. forduló:

Diósgyőri VTK-Paksi FC 2-2 (1-0)

--------------------------------

Miskolc, 6137 néző, v.: Berke



gólszerzők: Rakonjac (40.), Edomwonyi (86.), illetve Böde (47.), Windecker (81., 11-esből)



sárga lap: Bényei (45+3.), Edomwonyi (77.), Sanicanin (92.), illetve Kovács K. (36.)

Diósgyőri VTK:

--------------

Ogyincov - Gera, Szatmári, Lund, Sanicanin - Bényei (Ferencsik, 89.), Holdampf, Rarszalla (Vallejo, 66.) - Varga Z. (Feuillassier, 66.), Rakonjac (Edomwonyi, 73.), Pozeg Vancas (Klimovics, 66.)

Paksi FC:

---------

Simon - Ötvös, Kinyik, Vas - Kovács K. (Szabó J., 89.), Balogh B., Papp K. (Windecker, a szünetben), Mezei (Vécsei, 69.), Osváth - Szabó B. (Zimonyi, 63.), Tóth B. (Böde, a szünetben)

A nagy meleg ellenére jó iramban zajlott a mérkőzés, bár eleinte csak a mezőnyjáték volt lüktető, mindez nem párosult gólhelyzetekkel. A tizenhatosokon belülre ritkán jutottak a futballisták, majd a kiegyenlített játékot enyhe paksi fölény váltotta fel. Ekkor megmutatkozott, hogy a tolnaiak keretében kevesebb változás történt a nyári szünetben, másrészt három európai kupamérkőzést már lejátszottak a közelmúltban. Érett a paksi gól, ehhez képest meglepetésre a DVTK került előnybe, ugyanis a ritka ellentámadások egyikét a montenegrói Marko Rakonjac lövéssel fejezett be, és 19 méterről a hálóba bombázott, a labda a kapufáról pattant be.



Bognár György vezetőedző kettőt cserélt a szünetben, Böde Dánielt is beküldte, aki másfél perccel az újrakezdést követően kirobbant a védővonalból és magabiztosan a hálóba lőtt, ezzel egyenlített a Magyar Kupa címvédője. A 64. percben Pozeg Vancas ziccerét Simon védte, majd a 78. percben Szatmári Csaba a tizenhatoson belül a kezével magasra felnyúlva elütötte a labdát Böde elől. A jogosan megítélt büntetőt Windecker József magabiztosan értékesítette, bár Ogyincov jó irányba vetődött. A 86. percben egy hazai szöglet után Edomwonyi egyenlített, ezzel beállította a meccs összképét tekintve igazságosnak mondható végeredményt.

MTI