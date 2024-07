Világhírú tenor, Jonathan Tetelman érkezik kedden a Margitszigetre

2024. július 29. 11:49

Július 30-án, kedden a chilei-amerikai tenor, Jonathan Tetelman varázsolja majd el a nagyérdeműt, az operairodalom egyik legnagyobb alakja előtt tisztelgő The Great Puccini című albumáva. A nyáresti operagálák a Margitszigeti Színház elengedhetetlen tradíciói közé tartoznak: a csillagos ég alatt felcsendülő szenvedélyes áriák hangjai a megszokottnál is kicsit mélyebben érintik meg a lelkeket, most egy mind hangjában, mind szerepformálásában, mind kisugárzásában kimagaslóan erős világsztár tenorral. Az előadáson közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara. Karmester: Madaras Gergely lesz.

A szenvedélyes hangú, expresszív és szuggesztív hangú tenor, a Royal Opera House, Teatro Regio di Torino és a Gran Teatre del Liceu után, először ad egész estés, önálló koncertet Magyarországon.

Aligha lehetne méltóbban megemlékezni Puccini, a legszenvedélyesebb zeneszerző, halálának századik évfordulójáról, mint korunk egyik legsikeresebb és legnépszerűbb operaénekesének szívből jövő előadásával. Jonathan Tetelman – akinek tehetségét mi sem bizonyíthatná jobban, minthogy 2023-ban a kiemelkedő klasszikus művészeket és felvételeket díjazó, igen nívós Opus Klassikon Az év fiatal tehetsége díjat nyerte el –, nem titkoltan rajong az operák történetének olasz zsenije, Giacomo Puccini munkásságáért, szerzeményeiért, valósághű karaktereiért, őszinte, igaz érzelmeket közvetítő zenéjéért. Tetelman Puccini iránti szeretete arra a pillanatra nyúlik vissza, amikor gyermekként hallotta Pavarottit a Nessun dormát énekelni.

“Puccini úgy képes megalkotni ezeket a dallamokat, harmóniákat, hogy sokkal kifejezőbb zenét alkot, mint szinte bármely más zeneszerző. Ő az egyetlen, akinél az ember úgy hagyja el az operát, hogy dúdolja a dallamot. Minden egyes szereplőnek van egy zenei témája, amire emlékszel, ami beleivódik a néző emlékezetébe. Különleges módon tud hatást elérni, mert ő szimfonikus zeneszerző: nem csak magában teremti meg az énekhangot, hanem a zenekari hangzással együtt” – mondta egy interjújában Tetelman.

InfoStart