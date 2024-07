Babaváró támogatás

2024. július 31. 11:33

A családalapításhoz óriási segítség a babaváró támogatás, és mivel a cél nem az, hogy büntessék a családokat, hanem az, hogy a tervezett gyermekek megszülessenek, ezért örülnek, hogy a kormány két évvel meghosszabbítja a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidőt - mondta Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) elnöke szerdán az M1 Ma reggel című műsorában.

Az elnök emlékeztetett, hogy 2008-2009-ben, a gazdasági válság idején "megsarcolták a családokat", lezuhant a termékenységi arányszám is. 2010-től azonban az új kormány folyamatosan arra figyelt, hogy a gazdaság teljesítőképességéhez mérten mindig bővítse a családtámogatások körét. Öt évvel ezelőtt nagy lépés volt a családvédelmi akcióterv bejelentése, és azon belül a babaváró támogatás - mondta.



Kifejtette, a fiatalok különböző akadályokat tapasztalnak a családalapítás előtt, legyen az a diákhitel törlesztése vagy az önrész összegyűjtése, a szabadfelhasználású támogatás (ami hitel, de három gyermek után átalakul támogatássá) pedig olyan lehetőség, amivel a legfontosabb célt, a családalapítást tudják megvalósítani.



Mint kiemelte, minél korábban születik meg az első gyermek, annál biztosabban tudnak nagycsaláddá válni, és ebben óriási segítség a babaváró támogatás. Csak öt év telt még el, legalább még öt évre szükség van, hogy kiderüljön, mennyi család lesz nagycsalád - tette hozzá.



Kitért rá, hogy Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a közelmúltban összehívta a családszervezeteket, a megbeszélésen a NOE is azt javasolta, hogy hosszabbítsák meg a babaváró támogatás első ötéves türelmi idejét azok számára, akik 2020-ban és 2021-ben vették fel a hitelt.



Több mint 247 ezren vették igénybe a támogatást, és elenyésző azok száma, akiknél még nem született gyermek - közölte.



A cél az, hogy a tervezett gyermekek megszülessenek, nem az a cél, hogy a kormány büntesse a családokat - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ezért örülnek a kétéves haladéknak.



Az interjúban szó volt arról, hogy a babaváró támogatás a családtámogatási rendszer legsikeresebb eleme, egyre többen veszik igénybe a csok pluszt és a falusi csokot, és arról is, hogy jövőre megduplázná a kormány a gyermekek után járó családi adókedvezmény mértékét.



Kardosné Gyurkó Katalin az adókedvezmény kapcsán arról beszélt, hogy a fogyasztói társadalom szempontjából nézve, sarkalatosan fogalmazva, a gyermekvállalás idő- és pénzveszteség. Azzal, hogy 2011-ben bevezették a családi adókedvezményt, leginkább a nagycsaládosokon segítettek, hiszen gyermekenként 33 ezer forint a támogatás - mondta, hozzátéve, ha ezt két lépcsőben tényleg sikerül 100 százalékban megemelni, akkor a családok még több pénzt is kapnak, mint 2011-ben.



A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában az elnök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormány egyik első intézkedése volt a családi adókedvezmény bevezetése, ami újszerű elem volt, végre együtt vette figyelembe a családi jövedelmet.



Mint mondta, az összeg valóban nem emelkedett az infláció mértékével, de most eljött ez az idő, és azzal, hogy megduplázódhat a családi adókedvezmény mértéke, azt jelenti, hogy nemcsak az infláció mértékével fog növekedni, hanem reálértéken is.



MTI