Drónok roncsait találták meg román területen

2024. július 31. 17:58

További drónok roncsait találták meg szerdán a Duna romániai partján, a Tulcea megyei Ceatalchioi település közelében - közölte a román védelmi minisztérium.

Az "ukrán kikötői infrastruktúra és civil célpontok ellen intézett múlt heti orosz dróntámadások" nyomán a védelmi tárca, a honvédelmi, nemzetbiztonsági és közrendvédelmi rendszer más, specializált alakulataival közösen módszeresen folytatta azoknak a térségeknek az átfésülését, ahova a lakossági bejelentések szerint dróndarabok hullhattak.



Eddig a Tulcea megyei Plauru és Periprava közelében találtak drónokból származó roncsokat. A terepen végzett keresés egyelőre nem igazolta azokat a bejelentéseket, amelyek szerint Niculitel és Chilia községek területén is dróndarabok csapódtak be.



A tárca közleménye szerint valamennyi igazolt és feltételezett becsapódási helyszín a lakott területeken kívül található, nem történt személyi sérülés és nem keletkeztek károk az infrastruktúrában sem.



A minisztérium folyamatosan tájékoztatja a NATO-szövetségeseket az orosz támadások által előidézett helyzetről. A közlemény ismételten hangsúlyozta: a bukaresti védelmi minisztérium határozottan elítéli az ukrán civil infrastruktúra elleni indokolatlan, a nemzetközi jog előírásait sértő orosz támadásokat.



Tavaly szeptember óta az ukrán gabonaexportban jelentős szerepet játszó folyami kikötők ellen intézett orosz támadások során több ízben zuhantak le - vélhetően az ukrán légelhárítás által lelőtt - drónok a NATO-tag Románia területén. Románia a határ mentén több légvédelmi óvóhelyet épített a polgári lakosság védelme érdekében, és az ukrán kikötők elleni orosz légitámadások idején rendszeresen küld RO-Alert riasztásokat a szomszédos Tulcea és Galac megyei lakosok telefonkészülékeire, amelyekben arra figyelmezteti őket: fennáll a veszélye, hogy a légtérből lezuhanó tárgyak (drónok vagy lelőtt drónok darabjai) csapódnak be román területre.



MTI