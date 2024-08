Honvédségünk 18 magyart menekített ki Libanonból

2024. augusztus 1. 15:26

A közel-keleti térség eszkalációs folyamatai nyomán a Külgazdasági és Külügyminisztérium összesen 165 Libanonban élő magyar állampolgárt keresett fel az elmúlt napokban, valamennyiüknek felajánlva a segítséget az ország elhagyásában. A Honvédelmi Minisztériummal közös műveletben végül 18 magyar állampolgár és családtagjaik térnek haza Magyarországra - közölte a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a közösségi oldalán.

Szijjártó Péter azt írta: bármennyire is aggasztó mindez Európa és világ számára, mégis az elmúlt napok történései alapján egyre inkább növekszik a közel-keleti konfliktus eszkalálódásának esélye.



"Túl azon, hogy Magyarország minden nemzetközi fórumon a békét szorgalmazza és igyekszik elejét venni az eszkalációs folyamatoknak, a kormánynak van egy elsődleges, minden szempontot felülíró kötelessége: a magyar emberek biztonságának garantálása" - fogalmazott a tárcavezető, hangsúlyozva, hogy ezt a feladatot szem előtt tartva az elmúlt napokban összesen 165 Libanonban tartózkodó magyar állampolgárral vették fel a kapcsolatot telefonon vagy elektronikus úton.



Miután megerősítést nyert, hogy valamennyien jól vannak, felajánlották számukra a segítséget a lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb hazatérésre, amelyet a Magyar Honvédség gépe biztosít a számukra - emelte ki Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy a lehetőséggel végül tizennyolc magyar állampolgár élt, köztük hét gyermek, valamint ezen magyar családok közvetlen hozzátartozói.



"Sajnos nem ez az első ilyen típusú művelet, amit végrehajtunk a térségben, ezért a már bevett gyakorlatnak megfelelően értesítettük a szövetségeseinket is a magyar akcióról és jeleztük nekik, hogy segítséget tudunk nyújtani állampolgárjaik hazajuttatásában" - írta a miniszter.



Szijjártó Péter közölte azt is, hogy mindezen erőfeszítések eredményeként, ezekben a percekben elhagyta Libanon légterét a Magyar Honvédség gépe, fedélzetén tizennyolc magyarral és tizenegy külföldivel, köztük öt cseh, egy francia és egy szlovák állampolgárral.



MTI