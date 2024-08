Kényes fogolycserék Washington és Moszkva között

2024. augusztus 1. 21:55

Németországban a gyilkosság miatt életfogytig tartó börtönbüntetését töltő Vagyim Kraszikov, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat korábbi magas rangú tisztje juthatott vissza hazájában, akit egy csecsen férfi ellen Berlinben elkövetett gyilkosság miatt ítéltek el.

Németország különösen nagy engedményt tett az Oroszországgal csütörtökön lebonyolított fogolycsere érdekében - közölte Joe Biden amerikai elnök.

Biden újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy különösen nagy hálával tartozik a német kancellárnak, mert a megállapodás létrejöttéhez jelentős engedményre volt szükség Berlin részéről, mivel kezdetben nem volt hajlandó az orosz fél által kért személy elengedésére.



Antony Blinken amerikai külügyminiszter köszönetet mondott a nemzetközi partnereknek az Oroszországgal megkötött fogolycsere-megállapodás eléréséért csütörtökön.



Blinken közleményt adott ki, amelyben számos szövetségest említett, akik segítséget nyújtottak a hidegháború időszaka óta legjelentősebb kölcsönös fogolyelengedési megállapodás létrejöttében. Kiemelte Németországot, Lengyelországot, Norvégiát, valamint Szlovéniát, és elismerését fejezte ki a török kormány felé a közreműködésért.



Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója szintén köszönetet mondott a megállapodásban érintett öt országnak. Arról is beszámolt, hogy az elengedett amerikaiak családtagjai Biden fehér házi dolgozószobájából tudtak telefonon beszélni szerettükkel nem sokkal a fogolycsere megvalósulása után.



A fogolycsere tényét üdvözölte és őszinte örömét fejezte ki az amerikaiak kiszabadulása miatt a Kongresszus alsóházának külügyi bizottságának elnöke is. A republikánus Michael McCaul ugyanakkor aggodalmát is hangoztatta és úgy fogalmazott, veszélyes üzenete lehet annak, hogy a Biden-adminisztráció alku tárgyává teszi azt, hogy ártatlan amerikaiak szabadon engedése érdekében orosz bűnözőket engedjen el. Hozzátette, hogy véleménye szerint ez ösztönzést adhat Vlagyimir Putyin orosz elnöknek arra, hogy az általa vezetett rezsim "további túszokat ejtsen".



Amerikai összegzés szerint a nagyszabású fogoly-csere egyezség 24 embert érintett, köztük 3 amerikai állampolgárt.



Az amerikai állampolgárok egyike Evan Gershkovich, a The Wall Street Journal újságírója, akit tavaly tartóztattak le Jekatyerinburgnál egy hadiüzem közelében, és akit kémkedés vádjával július közepén 16 év börtönre ítéltek. Szintén kiszabadult 5 év oroszországi fogság után Paul Whelan volt amerikai tengerészgyalogos, akit szintén kémkedés vádjával ítéltek el. Az Egyesült Államok szerint mindkettőjüket alaptalanul és rosszhiszeműen börtönözték be az orosz hatóságok.



Rajtuk kívül oroszországi börtönökből 3 német állampolgár is visszanyerte szabadságát, valamint politikai okokból bebörtönzött 8 orosz ellenzéki aktivista és egy Herman Moyzhes nevű ügyvéd. A fogolycsere részeként egy további német állampolgárt fehéroroszországi börtönéből engedtek szabadon.



A fogolycsere részleteiről szóló amerikai összegzések 8, a nyugati országok által elengedett orosz állampolgárról szólnak. Amerikai börtönből hárman szabadultak, míg Szlovénia két kémkedésért elítélt oroszt, Norvégia és Lengyelország egy-egy, szintén kémkedésért elítélt orosz állampolgárt engedett el. Németországban a gyilkosság miatt életfogytig tartó börtönbüntetését töltő Vagyim Kraszikov, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat korábbi magas rangú tisztje juthatott vissza hazájában, akit egy csecsen férfi ellen Berlinben elkövetett gyilkosság miatt ítéltek el.



Török összesítések szerint 26 embert érintett az egyezség tekintettel arra, hogy biztonsági források szerint két gyereket is átadtak az orosz félnek.



A fogolycsere-megállapodás előzményeiről CNN hírtelevízió egy fehér házi tisztségviselőre hivatkozva azt közölte, hogy idén februárban a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia idején Kamala Harris amerikai alelnök teljesen szűk körben, csupán egy-egy tanácsadó részvételével tárgyalt az ügyről Olaf Scholz német kancellárral. A közlés szerint ezen a megbeszélésen az amerikai politikus nyomást gyakorolt a német kormányfőre annak érdekében, hogy egyezzen bele Vagyim Kraszikov elengedésébe.



Emellett az alelnök szintén Münchenben nyomásgyakorlás céljából tárgyalt Robert Golob szlovén miniszterelnökkel, akit két olyan orosz állampolgár elengedésére ösztönzött, akikre Moszkva egy lehetséges fogolycsere esetén igényt tart - közölte a Fehér Ház tisztségviselője.