Németh Szilárd: Továbbra is a magyar családok fizetik a legalacsonyabb energiaárakat Európában

2024. augusztus 5. 14:54

A rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra is a magyar családok fizetik a legalacsonyabb energiaárakat Európában – jelentette ki Németh Szilárd kormánybiztos hétfőn sajtótájékoztatón Budapesten. A kormány háborús időkben is fenntartja a rezsicsökkentést és sikerrel védték meg a magyar családokat Brüsszel háborúpárti és elhibázott szankciós politikájával szemben. Vagyis továbbra is Magyarországon a legolcsóbb a lakossági energia, a háztartási áram és gáz ára egész Európában – közölte a rezsivédelemért felelős politikus. Amíg Berlinben kilowattóránként és átlagban, idén júliusban 39,29 eurócentet fizettek a háztartások az áramért, addig Budapesten 9,45 eurocentet. A gázért a stockholmiak fizetik a legtöbbet, átlagosan 32,53 eurócentet kilowattóránként, miközben Budapesten ugyanez átlagosan csupán 9,45 eurócentebe kerül – tette hozzá.

A fideszes politikus emlékeztetett arra, hogy két évvel ezelőtt, 2022 augusztus elsején voltak kénytelenek új intézkedéseket bevezetni, mert erre az időszakra már az elhibázott brüsszeli szankciós politika miatt az egekbe szöktek az energiaárak. Akkor úgy döntöttek, hogy a rezsicsökkentést mindenképpen fenntartják az átlagfogyasztás mértékéig, továbbá arról is döntöttek, hogy a távhő szolgáltatás ára nem változhat. Ugyanakkor létrehozták a rezsivédelmi alapot és meghatározták a rezsivédett árakat, az átlagfogyasztás felett pedig bevezették a háztartási piaci árat. Utóbbi árak sem közelítették meg az akkori valódi piaci árat, ami a gáz esetében közel a duplája az áram esetében pedig több mint a háromszoros volt.

Ennek köszönhetően „a legkeményebb időkben”, az áram és gázszámlán havonta és átlagosan 181 ezer forintot tudtak megspórolni a háztartások – emelte ki. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal legfrissebb vizsgálatából az is kiderül, hogy Európában egy kétkeresős Budapesti háztartásnál csupán Luxemburgban fizeti jövedelmének kisebb hányadát egy család az a gázért és az áramért – fűzte hozzá.

Közlése szerint mindezt annak ellenére sikerült megvalósítani, hogy az elmúlt 12 évben a Brüsszel és a magyar baloldal folyamatosan támadták a rezsicsökkentést, illetve legutóbb a rendszerhasználati díjakat érte kritika. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a végfelhasználói árakban az alapanyagár mellett, az adókon kívül a rendszerhasználati díjak is szerepelnek. Utóbbi díjelem esetében is „Európa harmadik felében vagyunk”, vagyis nálunk az egyik legolcsóbb a rendszerhasználati díj. Megjegyezte, hogy nem kötelező az egyetemes szolgáltatás használata, ám eddig egyetlen háztartás sem kérte a piaci alapú szolgáltatást. Azok a baloldali politikusok sem, akik támadják a rezsicsökkentést.

Tájékoztatása szerint a 2022-es módosítások ellenére a földgáz esetében a fogyasztók 92 százalékának nem változott számlája, az áram esetében ez az arány 79,7 százalék. Az árszerkezet átalakítása nyomán pedig maguktól kezdtek el spórolni az energiafogyasztásukon a háztartások, vagyis komoly mértékben csökkent az ország gázfelhasználása – mondta. A speciális élethelyzetű csoportok – folytatta –, az egy mérővel rendelkező társasházak, a többgenerációs házban élők, vagy a magas áramfogyasztású gyógyászati segédeszközt használók esetében kiegészítő intézkedéseket hoztak. Utóbbi kategóriában, 15 417 ügyfélnél 1690 kilowattórával megemelték a rezsivédett áram mennyiségét. Továbbá 62614 nagycsaládos ügyfél kap gázkedvezményt, a kedvezményes gáz mennyisége gyerekenként növekszik. Ugyanakkor 86 873 társasházi és a többgenerációs házban élő ügyfél kap támogatást - sorolta.

Szerinte a legkomolyabb támadás az elmúlt hetekben érte a rezsicsökkentést, amikor Ukrajna, a nemzetközi jogot sértve elzárta a Barátság kőolajvezetéket. Brüsszel pedig „mint kutya a bolhát, lerázta magáról az ügyet”. Sőt azt látjuk, hogy Brüsszel „mintha benne lenne az egész kavarásban, mintha rajta keresztül menne a történet, talán még megrendelői oldalról is”. Ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a hazai kőolaj harmada ettől a vezetéktől függ. És ha Brüsszeli támogatással vagy megrendelésre a Barátságot el lehet zárni, akkor el lehet zárni a gázcsapot is – vetette fel. Ezért diplomáciai és minden egyéb módon meg kell védeni a kormánynak Magyarország ellátását, és biztosítania kell a magyar családok számára a megfizethető és biztonságos energiát – mondta Németh Szilárd.

MTI