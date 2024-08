Jelentősen nőtt a Bolyai Egyetemre felvételt nyert magyar hallgatók száma

2024. augusztus 8. 13:45

Jelentősen nőtt a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemre nyáron felvételt nyert magyar hallgatók száma, az őszi felvételin pedig új, duális képzési szakokkal is várják a jelentkezőket - tudatta csütörtökön az MTI-vel az erdélyi felsőoktatási intézmény.

Az Erdély egyik legjobb egyetemeként számon tartott kolozsvári intézmény alap- és mesterképzéseire a nyári felvételin rekordszámú érdeklődő, 22 500 fiatal iratkozott be. A doktori képzésekre is 20 százalékkal többen jelentkeztek, mint tavaly. A felvételt nyert jelentkezők száma is meghaladja az előző évit, 14 583 fiatal foglalta el helyét, ami közel 9 százalékos növekedést jelent - írták a közleményben.



A magyar tagozaton is jelentősen nőtt az érdeklődés az oktatási kínálat iránt, az idei nyári felvételire összesen 2 567-en jelentkeztek, 16 százalékkal többen, mint tavaly.

Közülük 1970 magyar hallgató foglalta el helyét, ami közel 12 százalékos növekedés az elmúlt évhez képest. Alapképzésen 1 521 magyar elsőéves kezdi el a 2024-2025-ös tanévet az egyetem kolozsvári székhelyén és erdélyi kihelyezett karain.



A megmaradt helyekre a szeptemberi felvételin lehet jelentkezni. Ekkor új szakokat is meghirdetnek, a többi között - Romániában elsőként - magyar nyelvű környezettudományi és közgazdaságtudományi duális képzést indítanak. Az új képzési forma keretében a hallgatók felsőfokú tanulmányaik mellett a tanulmányi idő felét egy partnercégnél tölthetik, ahol ösztöndíjas gyakornokként ültetik gyakorlatba az egyetemen tanultakat.



A közlemény arra emlékeztet, hogy Romániában korábban nem létezett duális felsőoktatás, ezt a tavaly elfogadott felsőoktatási törvény tette lehetővé. A BBTE nyolc duális szakot indít ősztől: Sepsiszentgyörgyön magyar nyelven a kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások közgazdaságtana, valamint a környezettudomány sajátítható el ebben a képzési formában.



Ezekre a helyekre is az őszi felvételin lehet jelentkezni, amelyet szeptember 4. és 13. között szervez meg a kolozsvári egyetem. Magyar tagozaton alapképzésen 189 tandíjmentes, valamint 1213 tandíjas helyet, a magyar nyelvű magiszteri képzéseken 187 tandíjmentes és 760 tandíjas helyet hirdetnek meg.

MTI; Gondola