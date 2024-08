Az ukránok rakétákkal lövik Oroszországot

2024. augusztus 11. 16:30

Helyi orosz hatóságok éjszakai ukrán rakéta- és dróntámadásokról számoltak be vasárnap az oroszországi kurszki, voronyezsi és belgorodi régiókból.

Alekszej Szmirnov, a Kurszki terület megbízott kormányzója a Telegramon arról tájékoztatott, hogy egy lelőtt rakéta roncsai egy lakóházra estek, a közelében parkoló autók pedig kigyulladtak. Szavai szerint 13-an sebesültek meg.



Alekszandr Guszjev, a Voronyezsi terület kormányzója a Telegramon azt írta, hogy az éjszakai ukrán támadások következtében károk keletkeztek egy adminisztratív épületben, egy kommunális létesítményben és családi házakban, de senki sem sebesült meg.



Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója arról adott hírt, hogy dróntámadás érte Sebekino városát. Kigyulladt egy többszintes lakóépület, két családi házban pedig betörtek az ablaküvegek. A város egy része áramellátás nélkül maradt. Személyi sérülés nem történt.



Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz légvédelem az éjjel tizennégy drónt és négy Tocska-U típusú rakétát semmisített meg a kurszki régió légterében. További tizenhat drónt lőttek le a voronyezsi és hármat a belgorodi régióban, egy-egy drónt pedig a Brjanszki és az Orjoli területek felett.



Az orosz Nemzeti Gárda vasárnapi sajtóközleményében arról számolt be, hogy drónfelderítést végeztek és ukrán katonákat és haditechnikai eszközöket észleltek a kurszki régióban lévő Szudzsa térségében. Közlésük szerint csapásmérő drónnal eltaláltak egy T-72-es harckocsit, két Kozak típusú páncélozott járművet és 12 katonát. Később felszerelt harcállásokat fedeztek fel egy erdősávban, és további mintegy két tucat ukrán katonát öltek meg.



Előző nap az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma azt közölte, hogy az ukrán betörést követően 76 ezer embert helyeztek biztonságba a térségben.



Oroszország terrorellenes szükséghelyzetet rendelt el három, Ukrajnával határos területen szombaton, az ukrán csapatok kurszki betörésének ötödik napján, amely a Roszatom szerint veszélyt jelent a helyi atomerőműre is.



Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója péntek esti közleményében "maximális önmérsékletre" szólította fel az érintett feleket "egy esetleges nukleáris baleset elkerülése érdekében, amelynek feltehetően súlyosak lennének a következményei".



Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint az orosz hadsereg "folytatja az ukrán haderők betörési kísérletének visszaszorítását". A tárca szerint repülőgépeket és tüzérséget vetettek be, hogy csapást mérjenek az orosz területen lévő ukrán csapatokra és hadi felszerelésre, és a légierő egy termobárikus, más néven vákuumbombát is bevetett.



Az ukrán offenzíva kedd reggel kezdődött, amikor a kijevi hadsereg egységei átlépték a határt, és behatoltak a Kurszki területre.



MTI