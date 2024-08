US Open - Marozsán nyert az első fordulóban

2024. augusztus 28. 10:29

Marozsán Fábián bejutott a legjobb 64 közé az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

A világranglistán 51. magyar játékos az első fordulóban a selejtezőből a főtáblára jutó szerb Hamad Medjedoviccsal (137) találkozott és 3 óra 16 percig tartó ötszettes csatában diadalmaskodott.



A 24 éves Marozsán a második fordulóban a 2021-ben győztes, tavaly döntős Danyiil Medvegyevvel játszik, az orosz teniszező a szerb Dusan Lajoviccsal szemben jutott tovább.



"Hosszú mérkőzés volt, és felemás érzések vannak bennem" - kezdte nyilatkozatát a Hajdúszoboszló SE sportolója a szövetség közösségi oldalán. "A lényeg, hogy megvertem egy nagyon jó játékost, akitől júniusban kikaptam füvön Stuttgartban, részben mert fittebb voltam nála. Sok nehezítő körülmény volt, rengetegszer kikérte a fizioterapeutát, a vége felé orvosi ápolást is kért, és többször kiment átöltözni. Igazi minden hájjal megkent játékos, minden megtett, hogy ne játsszon korrekt módon, párszor szóvá is tettem ezt a bírónak, de hiába. A szervám nem volt az igazi, de mentálisan erős maradtam, ami sokat segített."



A következő ellenfélről Marozsán úgy vélekedett, hogy nagyon nagy feladat vár rá.



"A világ egyik legnagyobb stadionjában fogok fellépni egy korábbi győztes ellen. Nem igazán fekszik nekem Medvegyev játéka, extrát kell nyújtanom, hogy esélyem legyen ellene. Álom lesz ellene játszani, és ha kikapok, akkor is rengeteg tapasztalatot gyűjthetek" - tette hozzá.

Eredmények:

férfiak, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

----------------------------------------

Marozsán Fábián-Hamad Medjedovic (szerb) 2:6, 6:1, 3:6, 6:1, 6:4

korábban:

nők, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

-------------------------------------

Bondár Anna-Bernarda Pera (amerikai) 6:3, 3:6, 6:3

MTI