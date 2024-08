Férfias küzdelem vár az atomváros futballcsapatára

2024. augusztus 28. 22:26

Bognár György vezetőedző szerint csapatának, a Paksnak ötven százalék esélye van arra, hogy a cseh Mladá Boleslavval szemben kiharcolja a főtáblára jutást a labdarúgó Konferencia-ligában.

A két együttes múlt csütörtökön mérkőzött meg az odavágón Csehországban, a Paks egygólos hátrányból fordítva a hajrában 2-1-es vezetésre tett szert, de a házigazda a 97. percben kiharcolta a döntetlent. A cseh csapatnál hétfőn edzőt váltottak: David Holobuek vezetőedző közös megegyezéssel távozott, a helyét a svéd Andreas Brännström vette át.



A szerdai paksi sajtótájékoztatón Bognár György kiemelte, hogy nagyon jó ellenféllel csapnak össze, amelynek kiváló játékosai vannak, "kreatívak, és sebesség is van bennük".



"Az, hogy edzőt váltottak, kicsit számomra érthetetlen, hiszen teljesen rendben volt az a csapat az első mérkőzésen is. Kíváncsiak vagyunk, miben módosul a játék, de ez csak a pályán fog kiderülni" - mondta a 62 éves tréner, majd úgy folytatta, egy-két csere lehet az összeállításban, változhat a felállás is.



"Valamit mutatnia kell az új edzőnek, ugyanazt biztosan nem csinálják. Márpedig a mi forgatókönyvünk a múlt heti mérkőzésre épülhetne, de hát azt akkor most kidobjuk az ablakon" - mondta a magyar tréner, aki kitért arra is, hogy ha valaki kiesik a kezdőcsapatból, "képességekben megfelelő pótlás van a keretben".



Az M4 Sportnak elmondta, igyekszik levenni a terhet a játékosok válláról.



"Ez is egy futballmeccs, egy jó ellenféllel szemben, hazai pályán. Én a meccsben gondolkozom, nem a továbbjutásban és a csoportkörben, hanem abban, hogy ezt a meccset sikeresen vegyük."



A védő Szabó János arról beszélt, hogy felépült vádlisérüléséből, most már rendben van, a csapattal tudott edzeni.



"Nagyon várjuk a meccset, mert vissza nem térő lehetőség előtt állunk" - jelentette ki hozzátéve, "hatalmas dolog", hogy ilyen mérkőzést tudnak játszani és nagy siker lenne, ha a paksi klub fennállása során először nemzetközi kupasorozat főtábláján szerepelhetne.



A Paksi FC-Mladá Boleslav összecsapást 18.45 órától az M4 Sport, az m4sport.hu és a Nemzeti Sportrádió közvetíti élőben.



MTI