Bővül az építőipari szakmákat választók köre

2024. augusztus 29. 10:42

Évről évre növekszik az építőipari szakmát választó tanulók száma. Ezzel együtt még mindig többen mennek nyugdíjba az építőipari szakmunkások közül, mint ahány végzős tanuló áll munkába. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) tagszervezetei mozgósításával bővíti a pályaorientációs programokat az általános iskolások és szüleik irányába – jelentette a Gondolának az ÉVOSZ.

Négy évvel ezelőtt mindössze 9.000 tanuló volt az iskolarendszerben, akik építőipari szakmunkásoknak tanultak. A 2023/2024. tanévben az összes tanuló száma már 16.060 fő, ahol az építőipari szakmacsoportot választó első éves, új diákok száma 6.600 főre emelkedett. A kereseti lehetőségek, a képzés ideje alatt kapható ösztöndíj, a biztos munkalehetőség és az új szakképzési törvény adta lehetőségek egyaránt ráirányítják a szülők és gyerekek figyelmét az építőiparra. A javuló munkafeltételek, a nagyobb szakmai odafigyelés, a modern internetes eszközök használata is vonzza a gyerekeket.

Legtöbben Budapesten, Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Győr-Moson-Sopron vármegyében választják az építőipari szakmákat.

Évek óta a legdivatosabb a szobafestő-mázoló és a kőműves szakma.

Legnagyobb húzóerőnek az építőipari szakmunkások iránti nagy keresletet, a biztos munkalehetőséget és a növekvő béreket lehet tekinteni, hangsúlyozza Koji László, az ÉVOSZ elnöke.

Évente mintegy 25.000 nagy tudású szakmunkás éri el a nyugdíjkorhatárt, akiknek jelentős része ott is hagyja az építőipart. A biztató létszámbővülés ellenére pótlásuk az iskolarendszerben végzettekkel még továbbra sem megoldott. Ezért is fontos, hogy az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) egy nagyszabású pályaorientációs szakmai programra hívta az általános iskolákat és az építési vállalkozókat. Az ÉVOSZ tagszervezetei közül, az ország különböző pontjáról eddig 40 vállalkozás jelentkezett igényes létesítményeik szakmai bemutatására a 7., illetve 8. évfolyamos általános iskolai tanulók részére a szeptembertől induló tanév elejére. A megszólított általános iskolák közül 80 tanintézet igazgatója reagált ezidáig pozitívan az építőipari pályaorientációs programban való részvételre. A személyes élményeken túl pályaorientációs animációs kisfilmek - https://youtu.be/JEh43D6b7Nk - is segítik a szülők és a tanulók építőipari szakmacsoporti választását – zárul a Gondolához eljuttatott ÉVOSZ-jelentés.

gondola