A hazaszerető magyarok Békemenete

Szerző: MTI/Gondola

2025. október 23. 14:02

A hazájukért csekedni akaró, a magyarságot büszkén vállaló polgárok ünnepe az 56-os szabadságharc kitörésének napján megtartott Békemenet.

A szabadságharc ünnepén - Mihály Gábor felvétele

Magyarország legnagyobb politikai erejének, egész Európa legfontosabb politikai mozgalmának nevezte a Békemenetet a miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján tartott ünnepi megemlékezésen csütörtökön Budapesten.

Orbán Viktor a Budáról a Kossuth térre érkezett Békemenet résztvevői előtt azt mondta, a Békemenet talán egész Európa legnagyobb nemzeti hazafias mozgalma, amely a liberális korszellem és a brüsszeli elnyomók ellenében képes volt megvédeni a hazáját.

"Képesek voltatok tizenhat évig, s ki tudja, még meddig kormányon tartani Európa egyetlen keresztény, konzervatív és nemzeti kormányát", képesek voltatok megvédeni Magyarország határait, és megtartani a hazánkat Európa egyetlen migránsmentes országaként - hangoztatta a kormányfő.

Úgy folytatta, képesek voltak egyetlenként, az egész "brüsszeli kígyófészekkel" szemben megvédeni a családjaikat, kizavarni az iskolákból az LMBTQ-aktivistákat, megvédeni a gyermekeiket "a természet és a teremtés rendjével ellentétes eszméktől és tanításoktól".

Hozzátette, ma európaiak milliói ilyen politikai erőt és mozgalmat szeretnének a maguk számára, a fél karjukat odaadnák azért, ha migránsmentes hazájuk lehetne, éveket adnának az életükből, ha elzavarhatnák a gyerekek közeléből, kitilthatnák az iskolákból "az eszement genderaktivistákat".

"Nekünk nem kellett odaadnunk a fél karunkat, se éveket az életünkből, és nem kell mindenünket felajánlani cserébe egy normális hazáért, mert ti időben ébredtetek, észnél voltatok, bátrak voltatok, kiálltatok és kitartottatok" - közölte Orbán Viktor, köszönetet mondva ezért a résztvevőknek.

Borítókép: Budapest, 2025. október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezés résztvevői az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án. MTI/Illyés Tibor

