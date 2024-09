Karsay Ferenc: Karácsony Gergely eddigi teljesítményére már kioszthatunk egy egyest

2024. szeptember 2. 16:01

A főváros XXII. kerületének (Budafok-Tétény) polgármestere szerint „az iskolaév még csak most kezdődött, a főpolgármester eddigi teljesítményére viszont már kioszthatunk egy egyest.” Karsay Ferenc (Fidesz-KDNP) hétfői, az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy Karácsony Gergely forgalmi dugókkal és elmaradt útfelújításokkal készült a tanévkezdésre.

A kerületvezető azt írta: „az elmúlt években sajnos szokássá vált, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros helyett vagyunk kénytelenek elvégezni olyan városüzemeltetési és fejlesztési feladatokat, amik az itt élők szempontjából elengedhetetlenül fontosak.” Ismertetése szerint már több mint 600 millió forintot költöttek fővárosi kezelésű utak felújítására, zebrák építésére, felfestésére, forgalomtechnikai kialakításra, vagy a fontosabb főútvonalak mentén a közterületek kaszálására, szúnyoggyérítésre pedig 50 milliót. Vélekedése szerint ebből a több mint félmilliárd forintból építhettek volna tíz játszóteret, vagy akár 1500 óvodás egy évig ingyen étkezhetett volna.

Mint fogalmazott: évek óta hiába kérik, hogy a rendkívül nagy forgalmat bonyolító és immáron balesetveszélyessé romlott, gyakorlatilag járhatatlan Szabadkai utca javítását végezze el az út fenntartójaként a Fővárosi Önkormányzat. Továbbra is süket fülekre találtak – tette hozzá. Karsay Ferenc azt írta, végtelenül szomorúnak és felháborítónak találja, hogy a főpolgármester nemhogy neki mint polgármesternek, de az út javítását, petícióban kérő lakosságnak sem válaszol több mint 3 hónapja. „Sajnos elmondhatjuk, hiába hangoztatja Karácsony Gergely, hogy Budapest mindenkié, a külvárosok, így Budafok-Tétény lakosságát továbbra is semmibe veszi, nemhogy fejlesztésre, de válaszra sem méltatja” – közölte a polgármester, aki közleményében megköszönte a pedagógusok munkáját, a diákoknak pedig sok sikert kívánt az új tanévhez. A XXII. kerület idén is minden elsőst ajándékcsomaggal köszöntött, valamint a nyáron több, a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgáló beruházást hajtottak végre – tájékoztatott Karsay Ferenc.

MTI