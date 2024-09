Kijózanodásra intették az elborult platószónokot

2024. szeptember 9. 22:02

Arra kérjük a Magyar Pétert, hogy javaslataik kidolgozásánál vegyék figyelembe a gazdasági realitásokat, és ne vezessék félre az embereket irreális ígéretekkel - írta a Mindenki Magyarországa Néppárt a Tisza Párt elnökének címzett nyílt levelében.

Archív, fb

Úgy fogalmaztak: "szomorúan olvasták", hogy Magyar Péter beszállt abba a "populista ígéretlicitbe", amely az elmúlt 30 év politikáját jellemezte.

"Megdöbbenéssel olvastuk a bejegyzését, amelyben arról számolt be, hogy kormányra kerülésük esetén megdupláznák a minimálbért. Bár érthető és támogatandó cél a munkavállalók életszínvonalának javítása, de fontos, hogy a gazdasági és politikai ígéretek megalapozottak legyenek, különösen egy olyan kérdésben, amely ekkora hatást gyakorolhat az ország gazdasági stabilitására és versenyképességére" - olvasható a levélben.

"Nem kérünk olyan régi és új vezetőkből, akik arra építik politikájukat, hogy saját politikai sikerük érdekében hamis ígéretekkel csapják be a választóikat" - hangsúlyozta a Mindenki Magyarországa Néppárt, hozzátéve: az ilyen típusú ígéretek rövid távon szavazatokat hozhatnak, ám hosszú távon komoly károkat okozhatnak az ország gazdasági hitelességében és az ígéretet tevő politikai párt szavahihetőségben.

"A felelős kormányzás egyik alappillére a gazdasági stabilitás biztosítása, amely nem épülhet rövid távú, populista ígéretekre" - szögezték le. Úgy folytatták: a minimálbér megduplázása nem oldja meg a szegénység és egyenlőtlenség kérdését; ehelyett átgondolt, fokozatos bérfejlesztésekre, munkahelyteremtésre és a gazdaság versenyképességének javítására lenne szükség.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a drasztikus minimálbér-emelés jelentős inflációs nyomást idézne elő, aminek következtében az alacsony keresetűek reálbére akár romolhat is. Hozzátették: a mikro- és kisvállalkozások nem rendelkeznek elég tartalékkal a bérek megduplázására. Ez akár tömeges elbocsátásokhoz vagy csődbe jutásokhoz is vezethet - magyarázták, megjegyezve: egy ilyen mértékű béremelés a munkaerőpiac torzulásához is vezethet, ami hosszú távon növelné a társadalmi és gazdasági feszültségeket.

"A Mindenki Magyarországa Néppárt szorgalmazza, hogy 2026-ban egy szakértői kormány álljon fel, amely képes kezelni Magyarországon a politikai és gazdasági problémákat és visszatérítheti egy emelkedő, szabad és demokratikus pályára hazánkat" - írták.

MTI