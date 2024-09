A katolikus, a református és a baptista szeretetszolgálat is segíti a védekezést

2024. szeptember 16. 14:33

A Katolikus Karitász, a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) és a Baptista Szeretetszolgálat is segíti a védekezést. A Katolikus Karitász MTI-hez eljuttatott hétfői közleménye szerint a szervezet tízmillió forint gyorssegélyt különít el a védekezéshez elengedhetetlen eszközök beszerzésére, a károk mérséklésére és a bajbajutottak támogatására.

A karitász Nagybajcson, a helyi plébánián katasztrófahelyzeti bázist alakít ki a segítségnyújtás koordinálására, a szükséges erőforrások elosztására. A humanitárius szervezet készenlétbe helyezi katasztrófa- és veszélyhelyzeti csapatát, amely hatékonyan tud ellátni gyorssegélyezési, kármentési és lelki elsősegélynyújtási feladatokat a helyszínen a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal szoros együttműködésben. A karitász adománygyűjtést is hirdet: a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal, a www.karitasz.hu oldalon keresztül online adományozással, „vészhelyzeti segítségnyújtás” megjelöléssel, valamint banki átutalással a Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008 számlaszámon lehet támogatni a szervezet védekező munkáját.

A Magyar Református Szeretetszolgálat közleménye szerint a segélyszervezet harminc emberrel Dunaalmáson segíti hétfőn az árvízi védekezést. A következő napokra önkéntesek jelentkezését is várja a szervezet, akik keddtől Tahin, szükség esetén pedig a fővárosban segítik a védekezést. Jelentkezni a szeretetszolgálat honlapján keresztül lehet, a terepen szolgálatot vállaló önkéntes csapatok kedd reggel indulnak közösen az alapítvány budapesti, Hungária körúti irodájától – tették hozzá. Az MRSZ Kutató-Mentőcsapata – amelynek tagjai között katasztrófavédelmi szakemberek és tűzoltók is vannak – a mentési feladatokban vállal szerepet.

Hétfőn a csapat Budapestre szállította nagyteljesítményű benzinmotoros vízszivattyúit, aggregátorokat, reflektorokat, hernyótalpas és gumikerekes ATV-ket, valamint kézi szerszámokat, a felderítéshez pedig drónkamerákat, hogy szakmai segítséget nyújthassanak a legveszélyeztetettebb helyszíneken a katasztrófavédelem irányítása szerint. A református segélyszervezet az árvízi védekezést támogató adománygyűjtést is hirdet, a 1358-as adományvonal hívásával, az adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül, valamint átutalással a 10702019-85008898-51100005 (CIB) bankszámlaszámon keresztül várják a felajánlásokat. Ugyancsak megkezdte az árvízi védekezést a Baptista Szeretetszolgálat és a HUBA Rescue24 Tűzoltó és Kutató-Mentő csoport – közölte a szervezet. A segélyszervezet önkénteseket is toboroz, valamint tárgyi- és pénzadománygyűjtést is szervez.

A szervezet honlapján és közösségi oldalán tételesen felsorolva megtalálható a szükséges eszközök és a gyűjtőpontok listája. Ugyancsak a www.baptistasegely.hu oldalon lehetőség van online adományozásra, illetve a 1355-ös adományvonal tárcsázásával 300 forinttal lehet támogatni a szervezet védekező munkáját – olvasható a közleményben.

MTI