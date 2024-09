Hankó Balázs: Magyarország a magyar modellt ajánlja

2024. szeptember 17. 20:34

Európa versenyképességének növelése érdekében Magyarország a magyar modellt ajánlja, amelynek lényege a stratégia partnerség az egyetemek, a szakképző intézmények és a vállalati szereplők között – mondta a kulturális és innovációs miniszter az uniós felsőoktatási és kutatási miniszterek kétnapos budapesti informális tanácsülésének végén tartott sajtótájékoztatóján, kedden.

Hankó Balázs közölte, sikeres két napot tudhatnak maguk mögött a résztvevők, akik egyetértettek abban, hogy Európában versenyképességi fordulatra van szükség.

Míg 1995-ben Európa termelékenységi hatékonysága 95 százalékos volt az Egyesült Államokhoz képest, addig ez a mutató most csupán 80 százalékon áll, az Európai Unió tudományos teljesítménye az elmúlt évtizedekben nyolc százalékkal csökkent, a közösség lemaradt Kínához és az Egyesült Államokhoz képest – mutatott rá a miniszter.

Hozzátette, az 50 legnagyobb technológiai cégből csak négy van az Európai Unióban, és a kockázati tőke aránya is csupán 5 százalékos, azaz a kockázati tőke nem számít arra, hogy Európában megfelelő versenyképes megoldásokra talál.

Magyarország ennek a problémának a megoldására a magyar modellt ajánlja, amelynek működőképességét bizonyítja például, hogy a nemrég véget ért szakképzési világbajnokságon a magyar csapat 10. helyet ért el összesítésben, a fiatalok aranyérmet szereztek webfejlesztésben, informatika-rendszerüzemeltetésben pedig bronzérmet kaptak

– emelte ki Hankó Balázs.

A miniszter beszámolt arról is, hogy kedden aláírtak egy együttműködést a cseh és német képviselőkkel, amely szerint a szegedi lézer infrastruktúra számukra is elérhetővé válik.

Hankó Balázs közlése szerint hétfőn élénk vita alakult ki az európai diplomáról, amelynek bevezetését március végén javasolta az Európai Bizottság. Ennek lényege az lenne, hogy Brüsszelben egy testület eldönti, hogy mely egyetemek és mely diplomák lehetnek európaiak – mondta el a miniszter, megjegyezve, hogy a javaslat számos ország szerint szembemegy a nemzeti szabályozásokkal.

A résztvevőkkel abban állapodtak meg, hogy az európai diplomát akkor lehet bevezetni, ha minden ország egyetért a szabályozásával, amely figyelembe veszi a nemzeti sajátosságokat is – ismertette Hankó Balázs.

Magyarország egyébként úgy képzelné el ezt, hogy az egymással együttműködni akaró egyetemek között legyenek közös vagy kettős diplomaprogramok – fűzte hozzá.

Hankó Balázs megemlítette, hogy a tanácskozáson előadást tartott Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, aki nemcsak a saját kutatásait mutatta be, hanem azt is, hogyan ment életeket a kutatás, továbbá a képviselők előadást halhattak a kutatási szabadságról is, amellyel kapcsolatban élénk vita bontakozott ki.

A miniszter kitért arra is, hogy a sajtótájékoztatón eredetileg felszólalt volna Marc Lemaitre, az Európai Bizottság kutatási és innovációs főigazgatója, ám nem kapott engedélyt a csatlakozásra a bizottságtól.

Ebből is látható, hogy a bizottsággal nem egyszerű együttműködni, de uniós elnökként Európára, Európa jövőjére és Európa megerősítésére kell fókuszálni – hangoztatta Hankó Balázs.

MTI