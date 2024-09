Japánban a Richter egy nőgyógyászati készítménye

2024. szeptember 24. 10:05

A Richter Gedeon Nyrt. partnere, a Fuji Pharma Co., Ltd. megkapta a Japánban kifejlesztett Alyssa kombinált tabletta forgalomba hozatali engedélyét. A jóváhagyás 10 millió eurós mérföldkőfizetést jelent a Richter 100 százalékos leányvállalata, az Estetra SRL számára - jelentette be a Richter kedden a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Az Alyssa kombinált tabletta egy diszmenorrea – fájdalmas, görcsös menstruáció - kezelésére szolgáló készítmény, amely egyebek közt egy természetes ösztrogént (estetrolt) tartalmaz, aminek forgalmazási jogait Japánban és a Délkelet-ázsiai

Nemzetek Szövetsége (ASEAN) régióban a Fuji az Estetra SRL-től szerezte meg.

A Fuji Alyssa kereskedelmi névvel készül bevezetni a kombinált tablettát, hogy új kezelési lehetőséget biztosítson a diszmenorreás betegek számára.

Az estetrol hatóanyagot a belga Mithra cég fejlesztette. A Richter az idén júniusban jelentette be, hogy megállapodott a Mithra és leányvállalatának egyes belgiumi eszközeinek megvásárlásáról. A tranzakcióval az Estetra és a Neuralis részvényeinek 100 százaléka, illetve a Mithra kutatás-fejlesztési képessége és know-how-ja a Richterhez került, beleértve az estetrol kizárólagos jogait.

MTI