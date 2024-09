Így fejlődhet a magyar szőlészet és borászat

2024. szeptember 24. 15:11

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) hosszútávú stratégiai együttműködést kötött, melynek célja a kulturált borfogyasztás népszerűsítése az egyetemeken, a közös szakmai rendezvények együttes megvalósítása és a Borászati Füzetek szakmai lapban történő tudományos tartalmak bővítése, valamint annak kutatási forrásként történő felhasználása – írja közleményében a HNT.

Köszöntőjében Prof. Dr. Gyuricza Csaba rektor kiemelte, hogy a MATE stratégiai megállapodás köt a HNT-vel, amit azért fontos hangsúlyozni, mert az egyetem több szinten köt együttműködéseket különböző szervezetekkel, de a legmagasabb szint ezek között a stratégiai megállapodás, melyet minden esetben csak az adott ágazat legmeghatározóbb szereplőjével, így ebben az esetben a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával köt.

A kulturált borfogyasztás népszerűsítése egy meghatározó feladat a szőlész- borász ágazat számára, ugyanis a borágazat előtt álló egyre növekvő kihívások tükrében elengedhetetlen a bor felelős és mértékletes fogyasztásának hangsúlyozása a fiatal nemzedékek körében. Frittmann János, a HNT elnöke ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy ezen program kapcsán a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel közösen együttműködik a Magyar Bor Akadémiával a Wine in Moderation program nemzeti koordinátorával – hangsúlyozza a közlemény.

Hozzáteszik, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa számára fontos, hogy minden szakmai programot nyitottá tegyen az egyetem munkatársai és a hallgatók számára, mindemellett biztosítania kell a szőlő-bor ágazatban a magasan képzett szakmai munkatársak utánpótlását, ennek érdekében a HNT tervei között szerepel, hogy aktívan részt vesz a MATE hallgatói szakmai gyakornoki programjában.

"Az előttünk álló feladat, hogy részletesen kidolgozzuk a fenti célnak megvalósítását, részleteit a tulajdonos HNT, a lapkiadó Magyar Mezőgazdaság Kft. és a MATE együttműködésében" – hangsúlyozta Frittmann János.

A HNT további szakmai együttműködéseket is tervez a MATE-val, melyek kidolgozása most is folyamatban van. Ennek fókuszában pedig a magyar szőlőtermesztés biológiai alapja van.

A két szervezet egymás értékei és eredményei ismeretében fontosnak tartja, hogy a közös szakmai területeken egymást erősítve együttműködjenek. Közös munkájuk eredményeiről, sikereiről és újabb terveiről hamarosan beszámolnak – írja a HNT a sajtóközleményében.

