A Vitézi Rend közleménye

2024. szeptember 26. 12:13

A Vitézi Rend, a hagyományaihoz híven megtartja legmagasztosabb eseményét, az éves ünnepélyes vitézavatást.

A Vitézi Rend életében a vitézavatás a legjelentősebb esemény, mivel ekkor fogadja soraiba az új tagjait. Hangsúlyozandó, hogy a Vitézi Rend tagjai a magyar nemzetet szolgálják és rendtársaink között számos kiemelkedő személy is helyet foglal. Ezért is öröm számunkra, hogy az idei évben újabb kiemelkedő személlyel bővül a Vitézi Rend, ugyanis avatásra kerül Falath Zsuzsanna, felvidéki származású történész, akit a magyarsága miatt értek éles támadások azonban sikeresen aratott erkölcsi és jogi győzelmet is.

Kiadó: Vitézi Rend

OS