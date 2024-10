Szoboszlaiék győztek Gulácsiék ellen

2024. október 23. 23:16

Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool 1-0-ra győzött a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is soraiban tudó RB Leipzig otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában, míg a nap rangadóján a Barcelona Raphina mesterhármasának is köszönhetően 4-1-re verte a vendég Bayern Münchent.

Mindhárom magyar végig a pályán volt Lipcsében, és a Premier League-ben listavezető Vörösök kezdtek jobban, Nunez a 27. percben vette be közelről az amúgy remekül védő Gulácsi kapuját. A vendégek nagyrészt mezőnyfölényben voltak, ugyanakkor több érvényes gól már nem esett, mert a hazaiak csak lesről tudtak betalálni. Sikerével a Liverpool továbbra is százszázalékos, míg a Leipzig nulla pontos.

Szoboszlai – aki pénteken lesz 24 éves – számára különleges volt a találkozó, hiszen a magyar válogatott csapatkapitánya 2021 és 2023 között két és fél évig volt a lipcsei klub futballistája, és a német együttesben nyújtott teljesítménye keltette fel a Liverpool figyelmét.

A szerdai rangadón a spanyol bajnokságban listavezető FC Barcelona már a 2. percben vezetést szerzett a Bundesligában éllovas Bayern Münchennel szemben, és a 33-szoros német bajnok kis vártatva egyenlített volna, de les miatt nem adták meg Kane találatát. Az angol csatár azonban nyolc percre rá már szabályos körülmények között 1-1-re módosította az állást. Ettől kezdve viszont még nagyobb nyomás nehezedett a vendégek kapujára, és előbb az ex-müncheni sztár, a lengyel Lewandowski, majd közvetlenül a szünet előtt Raphinha ismét betalált. A brazil csatár az 56. percben már mesterhármasnál járt, és ez elegendő volt a magabiztos diadalhoz.

Ezzel megszakadt a bajorok katalánok elleni 2015. május 12. óta tartó remek, hat győzelemből álló, 22-4-es gólkülönbségű sorozata.

Az átalakított BL-sorozatot vereséggel nyitó Barcelona a legutóbbi két összecsapását megnyerte, míg a Bayern éppen fordítva teljesít: a sikeres, 9-2-es rajt után egymást követő két fellépését bukta el.

A Manchester City esélyeshez méltón verte 5-0-ra a cseh Sparta Prahát és továbbra is veretlen.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló:

RB Leipzig (német)-Liverpool (angol) 0-1 (0-1)

gól: Nunez (27.)

FC Barcelona (spanyol)-Bayern München (német) 4-1 (3-1)

gól: Raphinha (2., 45., 56.), Lewandowski (36.), illetve Kane (18.)

Manchester City (angol)-Sparta Praha (cseh) 5-0 (1-0)

gól: Foden (3.), Haaland (58., 68.), Stones (65.), Nunes (88.)

Atlético Madrid (spanyol)-Lille (francia) 1-3 (1-0)

gól: Álvarez (8.), illetve Zsegrova (61.), David (74., 89.)

Benfica (portugál)-Feyenoord (holland) 1-3 (0-2)

gól: Aktürkoglu (66.), illetve Ueda (12.), Milambo (33., 92.)

Red Bull Salzburg (osztrák)-Dinamo Zagreb (horvát) 0-2 (0-0)

gól: Kulenovic (49.), Petkovic (84.)

Young Boys (svájci)-Internazionale (olasz) 0-1 (0-0)

gól: Thuram (93.)

Atalanta (olasz)-Celtic Glasgow (skót) 0-0

Brest (francia)-Bayer Leverkusen (német) 1-1 (1-1)

gól: Lees-Melou (39.), illetve Wirtz (24.)

MTi