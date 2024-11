Egyelőre nem növeli az OPEC az olajkitermelést

2024. november 4. 10:29

Egy hónappal elhalasztotta az eredetileg decemberre tervezett olajkitermelés-növelést az OPEC+, mivel gyengült a kínai kereslet, a csoporton kívül pedig nőtt a kínálat. A szervezet tagországai megerősítették elkötelezettségüket a klímacélok betartása mellett. Az OPEC+, amely a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét, valamint Oroszországot és más szövetségeseket tömörít, eredetileg nyolc tagja révén növelte volna a kitermelést decemberben. Ez a lépés a csoport legutóbbi, 2,2 millió hordó/nap kapacitáscsökkentést jelentő termeléskorlátozásának fokozatos feloldására irányuló terv része lett volna - írja a Portfolio. A gyenge kereslet és a kedvezőtlen gazdasági adatok is aggodalmat kelthettek a csoportban a kínálat növelése kapcsán, a Reuters információi szerint ez vezetett a termelésnövelés elhalasztásához vasárnap. Az OPEC közleményében azt írja: "A nyolc ország úgy döntött, hogy egy hónappal, december végéig meghosszabbítja a 2,2 millió hordó/nap korlátozást".

A szövetség azt is hangsúlyozta, hogy a tagok "megismételték kollektív elkötelezettségüket a kibocsátási céloknak való teljes megfelelés elérése mellett". Mint írja a lap, az olajárak pénteken a hordónkénti 73 dolláros árat is alig érték el, részben az OPEC+ emelés további késleltetésének kilátása által támogatva. Ennek ellenére a Brent nyersolaj árfolyama még mindig közel van a szeptemberben elért idei legalacsonyabb, 69 dollár alatti szinthez. Az OPEC+ korábban is elhalasztotta már az októberi emelést a csökkenő árak, a gyenge kereslet és a szervezeten kívüli növekvő kínálat miatt. A Közel-Kelet olajtermelését érintő, a háború miatti befektetői aggodalmak enyhülése szintén nyomást gyakoroltak az árakra.

A decemberi emelés 180 ezer hordó/nap lett volna, ami csupán kis része az OPEC+ által visszatartott, összesen 5,86 millió napi hordós kitermelésének. Ez a globális kereslet 5,7 százalékának felel meg - írják. Az OPEC+ 2022 óta külön lépésekben állapodott meg ezekről a csökkentésekről a piac támogatása érdekében. A tagországok különösen figyelnek a megállapodás szerinti kibocsátáskorlátozások betartására, különösen Irak és Kazahsztán esetében, amelyek a célértékek fölé termeltek, és további csökkentéseket ígértek a többlet kompenzálására.

A szervezet közleménye szerint a nyolc ország tudomásul vette Irak döntését, valamint Oroszország és Kazahsztán közelmúltbeli bejelentéseit, amelyek megerősítették az OPEC+ megállapodás iránti elkötelezettségüket, beleértve a kompenzációs csökkentéseket is - írja a lap. Az OPEC+ miniszterei december 1-én tartják a csoport teljes ülését, ahol a 2025-re vonatkozó politikáról döntenek majd.

