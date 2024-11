Nagyszebeni Ars Hungarica művelődési ünneplés

2024. november 7. 12:02

Pénteken kezdődik az Ars Hungarica kulturális fesztivál Nagyszebenben, az erdélyi szórványban november 8. és 17. között zajló rendezvényt kiállítások, koncertek, könyvbemutatók színesítik - tájékoztatták az MTI-t a szervezők.

A nagyszebeni HÍD Egyesület által szervezett fesztivál a magyar jelenlétet hangsúlyozza az egykori szász városban, bemutatva a közösség értékeit. Műsorkínálatában hagyományos és modern művészeti ágak, stílusok is vannak.

Az idei kiadás nyitóeseményeként pénteken a polgármesteri hivatal kiállító terében megnyitják a Bánffy Miklós és Kós Károly világa című kiállítást. A fesztiválon a Kós-Bánffy, Bánffy-Kós Emlékkönyvet is bemutatják.

Pénteken nyitják meg Xantus Géza Fényúton című tárlatát is a Brukenthal Múzeumban, míg este a Thalia Díszteremban nyitógálával veszi kezdetét a fesztivál, melyen a BRI & Opra Monica & Za Band zenekar lép fel.

A koncertek sorát a következő napokban Tímár Sára és Zenekara folytatja 15 éves, jubileumi koncertjével, de a Gyárfás István Trió, a Koszika & The HotShots is fellép és Szabó Gábor-emlékest is lesz.

Szombaton újabb két kiállítás nyílik: Fekete Ferenczi Blanka és Demeter János Világunk, illetve Timár Zsolt Szigetek című fotótárlata. Vasárnap a XXIV. Nemzetközti Magyar Fotószalon díjnyertes fotóiból nyílik tárlat.

Színházi előadás is szerepel a programban, a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Napnak húgával, ragyogó csillagval című produkcióját mutatja be Nagyszebenben.

Eperjes Károly Az igazat mondd, ne csak a valódit címmel lép fel november 15-én, pénteken a Gong Színházban. November 17-én, vasárnap pedig Csíky Boldizsár zongoraelőadása lesz hallható. A fesztivál programját számos könyvbemutató és gyerekprogram színesíti, de lesz vezetett városnéző séta, borkostoló és táncház is.

Nagyszeben mellett az Ars Hungarica keretében Szeben megye egy másik városában, Vízaknán is lesz program. November 10-én, vasárnap a református gyülekezeti teremben Szent László legendája erdélyi templomok freskóin címmel nyílik tárlat, melyet Jánó Mihály erdélyi művészettörténész előadása kísér.

Az Ars Hungarica részletes programja a Szeben.ro honlapon és a fesztivál Facebook-oldalán található.

MTI