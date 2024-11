Nagy siker az ausztrál Puskás-dokumentumfilm

2024. november 22. 14:27

Nagy sikerrel mutatták be a Puskás Ferenc ausztráliai szerepvállalásáról szóló, Ange & The Boss – Puskás in Australia (Ange és a Főnök – Puskás Ausztráliában) című dokumentumfilmet az ausztráliai 29. Görög Filmfesztiválon.

imdb

"A film telt ház előtt ment a melbourne-i Astor színházban, az 1473 eladott jegy a harmadik legtöbb volt a fesztiválon, majd a sydneyi szekcióban ugyancsak telt házat vonzott" – tájékoztatta Puskás Ferenc emlékoldalát Szöllősi György, a Puskás-örökség hivatalos nagykövete, hozzátéve, a művet decemberben programjára tűzi az idén 44-edszer sorra kerülő palermói Paladino d'Oro sportfilmfesztivál is. Az ausztrál stáb Magyarországon is forgatott, a magyarországi bemutató 2025 első felében várható.

A mű központi szereplője Ange Postecoglu, az angol Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur görög származású ausztrál vezetőedzője, aki a South Melbourne Hellasban futballozott 1984 és 1993 között, melyet edzőként 1989 és 1991 között Puskás Ferenc irányított.

Saját elmondása szerint tréneri pályafutására Puskás volt a legnagyobb hatással. A South Melbourne Hellast az ott élő görögök alapították, akik Puskást az edzőként a Panathinaikosszal elért sikerei révén kedvelték meg, és hívták meg a kispadra.

A filmben korábban nem látott felvételek is láthatók a Száguldó Őrnagyról, amint baráti társaságban és öregfiúk-meccseken játszik Melbourne külső, keleti részén a Kék Duna Keysborough City FC csapatában.

MTi