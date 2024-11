Elfogtak az oroszok egy, az ukránok oldalán harcoló brit férfit

2024. november 25. 14:14

Egy, az interneten terjedő videó tanúsága szerint a foglyul ejtett férfi korábban a brit hadseregnél szolgált, Ukrajnában pedig a Nemzetközi Légióhoz csatlakozott. Az orosz erők elfogtak egy brit férfit a kurszki térségben, miközben Ukrajnáért harcolt. a TASzSz orosz orosz állami hírügynökség egy katonai forrást idézve azt jelentette, hogy egy "brit zsoldosnak" nevezett személyt ejtettek foglyul Oroszország kurszki térségében, aminek egy részét Ukrajna az augusztusi meglepetésszerű offenzíva megindítása óta tart az ellenőrzése alatt - írja a BBC híradása nyomán a Telex.

Az interneten egy videó is kering egy 22 éves, katonai ruhába öltözött férfiról, aki James Scott Rhys Anderson néven mutatkozik be, és állítása szerint korábban a brit haderőnél szolgált. Eközben a brit külügyminisztérium is közölte, hogy támogatják egy férfi családját, miután jelentették a fogva tartását.

A videóban a férfi azt mondja angolul, hogy 2023-ig jelzőőr volt a brit hadseregnél, ezt követően csatlakozott az Ukrajnában állomásozó Nemzetközi Légióhoz. A BBC szerint a felvétel hitelességét egyelőre nem volt lehetséges ellenőrizni, és az sem világos, hogy mikor készült. Az elfogott férfi viszont összekötött kézzel látható rajta.

BBC, Telex