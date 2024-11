Európai válogatott szemelte ki kispadjára Marco Rossit – sajtóhír

2024. november 29. 18:52

Az átigazolási ügyekre specializálódott olasz újságírók egyike, Gianluca Di Marzio arról számolt be, hogy a Lengyel Labdarúgó-szövetség érdeklődik a magyar válogatottat 2018 óta irányító Marco Rossi iránt.

A Michal Probierz vezette lengyel válogatott az utóbbi időben nem kényezteti el szurkolóit. A nyári Európa-bajnokságon mindössze egyetlen szerzett ponttal zúgott ki a D jelű csoportból (a hollandok, a franciák és az osztrákok végeztek előttük), míg a Nemzetek Ligája A divíziójból négy pontot gyűjtve szintén kiesett – a portugáloktól oda-vissza kikapott, a horvátok ellen egy pontot szerzett, csak a skótokat győzte le idegenben.

Az olasz újságíró, Gianluca Di Marzio úgy tudja, a gyengébb szereplés miatt kapitányt váltana a lengyel szövetség, és a magyar válogatottat irányító Marco Rossit szemelte ki. Di Marzio emlékeztetett, Rossi a 2021-es és a 2024-es Eb-re is kijuttatta a mieinket, és a lengyelekénél jóval nívósabb ellenfelek ellen is helytálltak. A lengyel szövetséget a Nemzetek Ligájában elért jó eredmények is meggyőzhették, hiszen Magyarország a három évvel ezelőtti feljutása óta a legmagasabb divízióban bizonyít, idén a 3. csoport harmadik helyén végzett úgy, hogy Bosznia-Hercegovina legyőzése mellett Németországtól, valamint Hollandiától is elcsent egy-egy pontot.

Hivatalos forrás nem erősítette meg az értesülést, továbbá fontos kiemelni, hogy Marco Rossit 2026-ig szerződés köti a Magyar Labdarúgó-szövetséghez (MLSZ), így nehéz elképzelni, hogy az olasz kapitány váltana, főleg néhány hónappal a Törökország elleni NL-rájátszás, illetve a világbajnoki selejtezők előtt.

Azóta Tomasz Wlodarczyk, a meczyki.pl újságírója is reagált a hírre. Szerinte tévesek Di Marzio információi, a lengyelek nem keresnek új edzőt, és úgy véli, Probierz marad a posztján.

Cs. B.

m4sport.hu