Sztrájk kezdődött a VW gyáraiban Németországban

2024. december 2. 16:24

Sztrájkba lépnek a Volkswagen németországi autó- és alkatrészgyártó dolgozói hétfőn, a terveknek megfelelően a cég zwickaui egységének a munkavállalói tették le elsőként a munkát fél tízkor, hozzájuk csatlakoznak a többiek is a nap folyamán. Az IG Metall szakszervezet által szervezett többórás munkabeszüntetés 24 órás vagy korlátlan sztrájkba csaphat át, ha a bértárgyalások következő fordulójában nem születik megállapodás, ami tovább rontja a VW helyzetét, mivel az autógyártó már most is visszaeső kereslettel és profittal néz szembe.

Egyedül a Volkswagen fő, wolfsburgi üzemében a kétórásra tervezett sztrájk azt jelenti, hogy több száz autó, köztük az ikonikusnak számító Golf nem készül el hétfőn.

A cég szóvivője szerint az autógyártó tiszteletben tartotta a munkavállalók sztrájkjogát, és lépéseket tett annak érdekében, hogy biztosítsa az ügyfelek számára az alapvető ellátást, és minimalizálja a sztrájk hatását. A szakszervezet a múlt héten olyan intézkedéseket javasolt, amelyekkel szerintük 1,5 milliárd eurót lehetne megtakarítani. Ennek az is része, hogy lemondanának a 2025-ös és 2026-os évekre vonatkozó bónuszokról. Európa vezető autógyártója azonban elutasította a szakszervezeti elképzelést. A Volkswagen a maga részéről 10 százalékos bércsökkentést akar, mondván, hogy a piaci részesedés megvédése érdekében csökkentenie kell a költségeket és növelnie kell a profitot.

A bértárgyalások december 9-én folytatódnak.

MTI