A Magyarok kenyere program a magyar gazdák hálaadása

2024. december 5. 14:31

A Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program a magyar gazdáknak a tettekben megnyilvánuló hálaadást jelenti – mondta az agrárminiszter csütörtökön a Bács-Kiskun vármegyei Tasson.

Az Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány (ÁGOTA) Bács-Kiskun vármegyei rendezvényhelyszínén, ÁGOTA Falván zajló Magyarok kenyere - 15 millió búzaszem jótékonysági kezdeményezés 2024. évi Kárpát-medencei adományozó ünnepségén Nagy István elmondta: hálaadás ez a kezdeményezés a gazdáknak egyrészt azért, mert élnek, de hálaadás azért is, mert volt erejük elvégezni a kétkezi munkát és ennek eredménye is van; hálaadás azért is, mert láthatják a hálás tekintetét azoknak, akiknek átadják a felajánlásaikat.

Mint elhangzott: a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége által szervezett jótékonysági megmozdulással mintegy 500 magyarországi és határon túli szervezethez jut el a támogatás.

MTi