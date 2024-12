NTH: eredményesen élénkítette a tőzsdét a Baross Gábor Tőkeprogram

2024. december 9. 11:15

A Baross Gábor Tőkeprogram első pillére, azon belül is annak az értékpapíralapok tőkeemelését célzó alprogramja amellett, hogy jelentős hozamot generált, egyúttal hozzájárult a hazai tőzsde likviditásának és kereskedelmi forgalmának növeléséhez is. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzeti Tőkeholding (NTH) közös alprogramja gazdaságfejlesztési célokat támogatva a tőkepiac vonzerejét növelte mind a befektetők, mind a tőzsdei kibocsátók szemében - hívta fel a figyelmet hétfői közleményében az NTH. A tőkeprogramnak az értékpapíralapok alprogramjában összesen 14,5 milliárd forint tőkebefektetéshez jutottak a résztvevő alapok, amelyet a magyar tőzsdén forgalmazott közép- és nagyvállalatok részvényeibe és kötvényeibe, valamint indexkövető alapokba történő befektetésekre fordítottak. Az alapok 2024 szeptemberéig összesen 18 milliárd forintos nettó eszközértéket, vagyis 25 százalékos nem évesített hozamot értek el, így a befektetett összeg pénzügyi értelemben is megtérült. Az értékpapíralapok visszaváltása 2025 januárjában ér véget - közölte az NTH.

Az alprogram a tőzsdei kereskedés élénkítéséhez is hozzájárult. A magyar tőzsde hivatalos részvényindexe, a BUX-index - fokozatos növekedés mellett - 2024 szeptember végéig egy év alatt 31,8 százalékot, közel 17 ezer pontot emelkedett, ami a tőkeholding szerint jól mutatja a Baross Gábor Tőkeprogram gazdaságösztönző erejét. Katona Bence, az NTH elnök-vezérigazgatója a közleményben azt emelte ki, hogy "a Baross Gábor Tőkeprogram az első olyan széles körű tőkefinanszírozási kezdeményezés, amely már a Nemzeti Tőkeholding koordinálásában indult el 2023-ban - ennek megfelelően rendkívül büszkék vagyunk azokra a pozitív hatásokra, amiket az első pillér keretében, a magánbefektetőkkel és alapkezelőkkel közösen elértünk. Az elért eredmények is egyértelműen azt mutatják, hogy az átfogó tőkefinanszírozási stratégiák több módon is képesek hatékonyan élénkíteni a hazai gazdaságot, ezúttal a tőzsdei kereskedés dinamizálásán keresztül".

Az értékpapíralapok feltőkésítése mellett az első pillér másik lábának, az ötéves befektetési időt felölelő ingatlanalapok alprogramnak az első eredményei is kezdenek beérni. A mintegy 150 milliárd forint tőkebefektetést eszközlő alprogram segítségével - amelyet az alapok meglévő ingatlanok energiahatékonysági célú felújítására, zöld vagy megújuló energiaforrást használó ingatlanok építésére, illetve részben megvásárlására fordíthatnak - már megvalósultak az első projektek. "Az ingatlanalapok révén több tízezer négyzetméternyi lakóingatlan, irodaház, logisztikai csarnok, kereskedelmi épület és szálláshely készül el vagy újul meg a következő időszakban, ráadásul sok esetben az elvártnál magasabb energetikai színvonalon.

Ez összességében hozzájárul nem csupán az építőipari és ingatlanpiaci beruházási kedv élénkítéséhez, de az ország energetikai függetlenedéséhez is" - tette hozzá az elnök-vezérigazgató. A Baross Gábor Tőkeprogram az NGM és az NTH közös, három pillérből álló, összesen 600 milliárd forint keretösszeggel meghirdetett programja, amely a gazdaságfejlesztési célokkal összhangban megfelelő finanszírozást képes biztosítani a gazdaság szereplői számára. A tőkeprogram első, ingatlan- és értékpapíralapokra fókuszáló alprogramjai 2023. március 1-jén indultak, a 164 milliárd forintos keretösszegre 10 hazai, jelentős tapasztalattal, szakmai tudással és eredményekkel rendelkező piaci befektetési alapkezelő 13 alapja pályázott sikeresen - idézte fel hétfői közleményében az NTH.

MTI