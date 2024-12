Golden Globe - Az Emilia Pérez kapta a legtöbb jelölést

2024. december 9. 16:51

Jacques Audiard Emilia Pérez című musicalje kapta a legtöbb, tíz Golden Globe-jelölést. A jelöléseket televíziós és filmes kategóriákban helyi idő szerint hétfőn reggel a CBS hírportálján és reggeli műsorában jelentették be. Az utóbbi években nagy átalakuláson ment át Golden Globe-díjakat odaítélő testület, amelynek ma már 85 országból 334 újságíró a tagja - mondta el a bejelentés előtt Helen Hoehne, a testület elnöke. A jelöltek listáját mind a 27 kategóriában Mindy Kaling és Morris Chestnut színész olvasta fel az élő közvetítésben.

A drámák körébe sorolt filmek mezőnyében A brutalista, a Sehol se otthon, a Konklávé, a Dűne: Második rész, a Nickel Boys és a Szeptember 5. jutott a jelöltek közé, a vígjátékok vagy musicalek mezőnyébe pedig az Anora, a Challengers, az Emilia Pérez, a Rokonszenvedés, A szer és a Wicked került be. A legjobb filmrendező kategóriában Jacques Audiard (Emilia Pérez), Sean Baker (Anora), Edward Berger (Konklávé), Brady Corbet (A brutalista), Coralie Fargeat (A szer) és Payal Kapadia (All We Imagine as Light) kapott jelölést. A drámák mezőnyében Pamela Anderson, Angelian Jolie, Nicole Kidman, Twilda Swinton, Fernanda Torres és Kate Winslet esélyes a legjobb színésznőnek járó díjra, a színészek közül pedig Adrien Brody, Thimothée Chalamet, Daniel Craig, Colman Domingo, Ralph Fiennes és Sebastian Stan versenyez a Golden Globe-ért.

A vígjáték vagy musical mezőny legjobb színésznői díjára Amy Adams, Cynthia Erivo, Karla Sofia Gascón, Mikey Madison, Demi Moore és Zendaya kapott jelölést, a színészi díjra pedig Jesse Eisenberg, Hugh Grant, Gabriel LaBelle, Jesse Plemons, Glen Powell és Sebastian Stan. Az újonnan létrehozott, filmes kasszasikereket elismerő kategória jelöltjei között az Alien: Romulus; a Beetlejuice Beetlejuice, a Deadpool & Rozsomák, a Gladiátor II. az Agymanók 2., a Twisters: Végzetes vihar, a Wicked és A vad robot címét olvasták fel. A legjobb animációs filmek kategóriájának jelöltjei között szerepel az Áradás, az Agymanók 2., az Egy csiga emlékiratai, a Moana 2., a Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl és A vad robot. A nem angol nyelvű filmek kategóriájában pedig az All We Imagine as Light, Emilia Pérez, a Girl With the Needle, az I'm Still Here, A szent füge magja és a Vermiglio című alkotás lett jelölt. A televíziós produkcióknál az drámasorozatok díját A sakál napja, A diplomata, a Mr. és Mrs. Smith, A sógun, az Utolsó befutók vagy a Squid Game viheti el. A vígjátéksorozatok díja pedig az Abbott Általános Iskola, A mackó, a Hacks - A pénz beszél, a Gyilkos a házban, az Úriemberek és a Bármit, csak ezt ne című széria között dől el.

A 82. Golden Globe díjátadó gálát január 5-én rendezik meg, a ceremónia házigazdája Nikki Glaser lesz. A Golden Globe-életműdíjakat idén először korábban, január 3-án veheti át a Los Angeles-i Beverly Hilton Hotelben tartott gálavacsorán Ted Danson és Viola Davis. Dansonnak a 2019-ben alapított televíziós életművet elismerő Carol Burnett-díjat, Davisnek pedig a Cecil B. DeMille-díjat ítélték oda.

MTI