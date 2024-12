A főváros törvénytelen „csődköltségvetése”

2024. december 19. 12:06

A főváros törvénytelen „csődköltségvetésének” elfogadásával összeállt Karácsony Gergely, a DK és a Tisza Párt nagykoalíciója – közölte Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője az M1 aktuális csatornán csütörtök reggel.

A kormánypárti politikus szerint a főváros elfogadott jövő évi költségvetése törvénytelen, mert rögzíti, hogy nem fizetik be a mintegy 50 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulást, miközben ez törvényi kötelezettség, és várhatóan pénteken a parlamentben elfogadandó jövő évi országos költségvetésben is szerepelni fog ez az összeg. A 2025-ös fővárosi költségvetés viszont így „fenntarthatatlan” – tette hozzá. Ugyanakkor közgyűlési megszavazása jelzi, hogy „egymás tenyerébe csapott” Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc, Magyar Péter és feltehetően Vitézy Dávid is – jegyezte meg.

Szentkirályi Alexandra rámutatott: egy jogállamban mindenkinek teljesítenie kell törvényi kötelezettségeit, egy főpolgármesternek, aki erre tett esküt, különösen.

A szolidaritási hozzájárulás célja az, hogy csökkentse a különbséget az uniós fejlettségi átlag 160 százalékán álló leggazdagabb magyar település, Budapest és az ország szegényebb települései között.

Hozzátette: 2019-ben a kormánypárti többség 200 milliárd forintos tartalékkal adta át Budapestet, ám az új balliberális vezetés „eltapsolta” ezt a rengeteg pénzt, miközben Budapesten nincs fővárosi finanszírozású fejlesztés. Ráadásul még főpolgármester-helyettest sem tudnak választani.

„Ilyen az, amikor a balliberális oldal van a kormányrúdnál” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

A Tisza párt beismerte, támogatja Budapest csődköltségvetését, ez azt jelenti, hogy összeállt a Karácsony-DK-Tisza nagykoalíció – mondta a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésének szünetében, újságíróknak.

Ugyanakkor a kormánypárti politikus arra is felhívta a figyelmet: a kormány bejelentette, hogy folytatják az Egészséges Budapest Programot, mintegy 7,5 miliárd forintból lesznek egészségügyi fejlesztések a fővárosban és az agglomerációban.

Szentkirályi Alexandra kiemelte: 2024-ben a kormány a fővárosnak, a budapesti kerületeknek összesen mintegy 1700 milliárd forintot juttatott, miközben az összes fővárosi befizetés 1350 milliárd volt, a különbség tehát 300-400 milliárd a főváros javára.

Szentkirályi Alexandra a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt arról is, hogy helyes a lomtalanítási rendszer újragondolása, a tisztább, rendezettebb, „zöldebb” lomtalanítás kialakítása, de ezt nem lehet az emberek egyetértése nélkül bevezetni. A tervezett új rendszerben a lakóknak több száz méterre lévő gyűjtőpontokra kell majd elvinni a hulladékot.

A Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője elmondta azt is: javasolták egy alap létrehozását, amelyből az „elfelejtett” külső kerületek pályázhatnának fejlesztésekre, de ezt a közgyűlés leszavazta. A kormánypárti politikus szerint azonban nem lehet budapesti és budapesti között különbséget tenni, ezért januárban „kerületjárásra” indulnak a külvárosokban. Továbbá „küzdenek” annak az előterjesztésnek az elfogadtatásáért is, amelynek célja, hogy a közparkokat biztonságosabbá, rendezettebbé tegyék azáltal, hogy bekamerázzák, megvilágítják, bekerítik azokat.

