Több mint 470 millió gyermek él válságövezetben világszerte

2024. december 30. 09:36

Rekordszámú, több mint 470 millió gyermek – azaz a világon élő gyermekek csaknem 19 százaléka – él válságövezetben az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) legfrissebb, pénteken közzétett jelentése szerint, amelyben hozzáteszik, hogy további 47 millióan kényszerültek elmenekülni otthonaikból. A jelentésben az ausztráliai székhelyű Institute for Economics and Peace (IEP) kutatóintézet által összeállított GPI-mutatóra (The Global Peace Index) hivatkozva aláhúzzák, hogy a második világháború óta soha nem volt ennyi konfliktus a világban, példaként említve a Gázai övezetet, Ukrajnát, Mianmart, Haitit és Szudánt. Az UNICEF kiemelte, hogy a konfliktuszónákban élő gyerekek aránya a kilencvenes években mért 10 százalékról napjainkra 19-re emelkedett, figyelmeztetve arra, hogy ez az arány egyre nő.

„2024 szinte minden tekintetben egyike volt a legrosszabb éveknek a válságövezetben élő gyermekek számára az UNICEF 78 éves fennállása óta” – jelentette ki Catherine Russell, a szervezet ügyvezető igazgatója, aláhúzva, hogy a harcok sújtotta térségekben élő gyermekeket a többi között az egészségügyi szolgáltatások, például oltások hiánya és az alultápláltság fenyegeti, de sokan meg is halnak vagy megsebesülnek a harcokban, a lányokat pedig szexuális erőszak is gyakran éri. Ez utóbbival kapcsolatban a jelentésben figyelmeztetnek arra, hogy Haitin 1000 százalékkal nőtt a gyermekek ellen elkövetett, bejelentett szexuális erőszakcselekmények száma, valamint hangsúlyozzák, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek aránytalanul nagy mértékben vannak kitéve erőszakos cselekményeknek.

Becslések szerint mindemellett több mint 52 millió, válságövezetben élő gyermek volt kénytelen kimaradni az iskolából, az infrastruktúra tönkretétele és az iskolák környékén uralkodó ingatag biztonsági helyzet pedig csak rontott az állapotokon. A jelentésben kitérnek továbbá a konfliktuszónákban élő gyermekek rossz mentális állapotára is, amelyet szeretteik elvesztése, az erőszaknak való kitettség és otthonaik megsemmisülése okoz, valamint az ezen állapot következményeire, a többi között depresszióra, rémálmokra és esetleges agresszív viselkedésre is. „Ez nem válhat normálissá” – figyelmeztetett Russell, hozzátéve: nem szabad hagyni, hogy egy teljes generáció váljon az ellenőrizetlenné váló konfliktusok járulékos áldozatává.

MTI