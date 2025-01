FBI: tettestársai is voltak a New Orleans-i gázolás elkövetőjének

2025. január 1. 23:30

Az amerikai hatóságok az Iszlám Állam terrorszervezet zászlaját találták meg a New Orleansban újév hajnalán elkövetett gázolásos támadás elkövetéséhez használt kisteherautóban, és a feltételezések szerint több gyanúsított szabadlábon van.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) New Orleans-i irodájának különleges ügynöke sajtótájékoztatón megerősítette, hogy az elkövető a texasi illetőségű, 42 éves, amerikai állampolgárságú Samszúd din Dzsabbar. Alethea Duncan hozzátette ugyanakkor, hogy a férfi nem magányos elkövető, hanem a kivitelezésben tettestársai voltak, és a gyanúsítottak után hajszát indítottak.

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy fegyvereket és pokolgépként használható eszközöket is találtak. A nyomozást vezető FBI immár terrorcselekményként kezeli az esetet.

New Orleans zenei klubjairól ismert történelmi belvárosában, a Bourbon Streeten a merénylő újév hajnalán kisteherautóval hajtott az emberek közé, megkerülve a felállított akadályokat. A támadó ezt követően fegyverből nyitott tüzet. A tűzpárbajban két rendőr is megsebesült. A támadó a lövöldözésben meghalt.

Az incidensnek a friss közlések szerint a 10 halálos áldozaton kívül 35 sebesültje van, és közülük többnek az állapota életveszélyes.

Jeff Landry, Louisiana állam kormányzója hangsúlyozta, hogy a támadás helye, a Bourbon Street rendőrségi műveleti helyszín, ezért zárva tartják.

LaToya Cantrell, New Orleans polgármestere közölte, hogy megnövelték a városban a biztonsági intézkedéseket, ennek részeként az emberek védelmére emelt barikádokat.

Anne Kirkpatrick, a Mississippi folyó torkolatában fekvő Louisiana állambeli nagyváros rendőrfőnöke egy korábbi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, "ez a férfi megpróbált annyi embert elgázolni, amennyit csak tud".

Médiabeszámolók szerint a terrorcselekmény elkövetője az Egyesült Államokban született, és szolgált az amerikai hadseregben. A motivációra vonatkozó nyomozás arra is kiterjedt, hogy Samszú din Dzsabbar mikor és milyen körülméynek között radikalizálódhatott.

A zenei kultúráról híres New Orleans a szilveszteri és újévi turizmus kiemelt célpontja, ahol szilveszter éjszaka százezrek tartózkodtak, hogy búcsúztassák az óévet és köszöntsék az újat.

A városban újév napján tartották volna az egyetemi amerikai futball kiemelt mérkőzését, a Sugar Bowlt, de a támadás miatt egy nappal elhalasztották.

gondola