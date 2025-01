ÉVOSZ – Kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás

2025. január 9. 18:38

2025. január 15-től kötelező a tervezők és a kivitelezők számára a felelősségbiztosítás. A megrendelő számára is biztonságot hoz arra az esetre, ha a tervezője, kivitelezője tevékenysége nyomán harmadik félnek kárt okoz. Az ÉVOSZ becslése szerint a 140.000 érintett vállalkozás felének a múlt évben még minden munkájához nem volt ilyen biztosítása – jelentette az ÉVOSZ a Gondolának.

A kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítást a 286/2024.(IX.30.) Kormányrendelet írta elő valamennyi tervezői és kivitelezői szerződés körében harmadik félnek okozott kár megtérítésére. A biztosítók és a vállalkozók között megkötött felelősségbiztosítási szerződés kiterjed a határon átnyúló tervezési és kivitelezési tevékenységre is, de nem vonatkozik az állami építési beruházások hatálya alá tartozó esetekre, azt más jogszabály rendeli el.

A gyakorlatban ezidáig jellemző volt, hogy a nagy értékű munkáknál a megrendelő ragaszkodott a felelősségbiztosításhoz, a bejelentésköteles létesítményeknél pedig – ami döntően lakóingatlan – jogszabály írta elő.

Jellemzően a kisebb értékű létesítményeknél, az önfoglalkoztató, mikro- és kisvállalkozói körben hiányzik a harmadik félnek okozott kár megtérítése, az ahhoz szükséges fedezet. A jogi problémák elkerülésére, a szakma pozitívabb megítélése érdekében és a versenyegyenlőségi szempontokat alapul véve az ÉVOSZ már évek óta kezdeményezte és szorgalmazta a tervezés és kivitelezés minden szereplője részére kötelezően előírni a felelősségbiztosítást. A felelősségbiztosítás a megrendelőink érdekeit is szolgálja az építések, tervezések környezetében lévő feleket érintő nem várt káresemények rendezhetőségével.

Tervezők esetében a felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania a tervezési szakmai előírások, szabályok és a tervezési szerződésben foglalt rendelkezések megszegésével összefüggésben okozott károkra. Kivitelezők esetében a felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania az építőipari kivitelezésre vonatkozó szakmai előírások, szabályok és a kivitelezési szerződésben foglalt rendelkezések megszegésével összefüggésben okozott károkra.

A károk lehetnek személyi sérülés és dologi károk, valamint ezen károkkal összefüggésben lévő sérelemdíjak. A felelősségbiztosítás kiterjed a tervező-kivitelező vállalkozással munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és alvállalkozók tevékenységéből eredő károkra is.

Az ÉVOSZ kéri a biztosítótársaságokat és biztosítási alkuszokat, hogy ne csupán a biztosítási üzleti lehetőségeiket lássák a vállalkozók felelősségbiztosítási kötelezettségében, hanem kellő információval és tanáccsal lássák el az ilyen biztosításokhoz nem szokott vállalkozásokat.

A felelősségbiztosítások meglétét regisztráló köztestületi kamarákra a következő napokban nagy nyomás nehezedik a tervező és kivitelező vállalkozások részéről, ami okozhat feszültséget. A megrendelők azonban rövidesen naprakész információt kaphatnak a kamarai adatbázisokból a kiszemelt tervezői és kivitelezői vállalkozások felelősségbiztosítására vonatkozóan is.

Kormányrendelet mutatja be részletesen a felelősségbiztosítások éves árbevételhez kötött összegkategóriáit és a figyelembe veendő biztosítási évfordulókat is. Koji László, az ÉVOSZ elnöke arra hívja fel a figyelmet, hogy a meglévő felelősségbiztosításokat is a kormányrendeletben foglaltakhoz kell igazítani – zárul az ÉVOSZ Gondolához eljuttatott jelentése.

