Biden magának is ad-e kegyelmet távozása előtt?

2025. január 12. 20:05

Joe Biden amerikai elnök pénteken megerősítette, hogy nem tervez saját magának kegyelmet adni, de nem zárta ki, hogy esetleg előzetes kegyelmet adjon olyanoknak, akiket Donald Trump ellenségeinek tekint.

Az USA hamarosan leköszönő elnöke pénteken kijelentette, hogy nem fontolgatja saját magának vagy családtagjainak a kegyelem adást. A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón egy riporter rákérdezett, hogy tervez-e ilyen lépést, mire Biden határozottan válaszolt:

„Miért kellene kegyelmet adnom magamnak? Semmi rosszat nem tettem, és nem is gondolkodom ezen.”

Biden arra is emlékeztetett, hogy tavaly nyáron még kategorikusan kijelentette, nem fog kegyelmet adni fiának, Hunter Bidennek, végül azonban mégis megtette, ahogy azt a hirado.hu is megírta korábban.

Amikor a riporterek arról érdeklődtek, hogy esetleg más személyek számára is fontolgat-e kegyelmet, Biden elmondta, hogy nem kíván részletes tájékoztatást adni erről, de hozzátette, hogy azoknak, akiket szerinte Trump elnök büntetne, esetleg kegyelmet adhat, írja a Daily Wire.

