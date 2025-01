Egy pont mindenképpen kellene a Ferencvárosnak az Alkmaar ellen

2025. január 29. 09:52

Egy pontra legalább szüksége lenne a magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapatának csütörtök este az AZ Alkmaar elleni Európa-liga-mérkőzésen ahhoz, hogy ne kelljen az alapszakasz többi utolsó fordulós találkozójának eredményére figyelnie, de a biztos továbbjutást a győzelem jelentené.

A január elején kinevezett új vezetőedző, az ír Robbie Keane irányításával az FTC múlt csütörtökön 2-0-ra kikapott az Eintracht Frankfurt vendégeként, s bár a német csapat a statisztikai adatok és a látottak alapján is óriási fölényben futballozott, a vereség aránya miatt nincs oka szégyenkezésre a zöld-fehér együttesnek.

Az már inkább aggodalomra ad okot, hogy a frankfurti meccset a Ferencváros egyetlen kapura lövési kísérlettel zárta, de az is célt tévesztett, azaz a támadó harmadban nem is a hatékonyság volt a probléma, hanem az, hogy egyáltalán képes-e veszélyeztetni a magyar csapat.

Abu Fani ügyetlensége miatt kaptuk a második gólt az Eintracht Frankfurt - Ferencvárosi TC mérkőzésen a frankfurti Deutsche Bank Park Arénában 2025. január 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Mindez persze nem meglepő, hiszen a Frankfurt a Bundesligában is menetel - jelenleg harmadik -, az El-alapszakaszban pedig az utolsó kör előtt biztos továbbjutásra áll, sőt, ha legalább egy pontot szerez csütörtök este az AS Roma vendégeként, akkor egyenesen a nyolcaddöntőbe jut.

A minőségi különbség tehát egyértelműen a frankfurtiak oldalára billentette a mérleg nyelvét, az Alkmaar ellen viszont a Groupama Arénában, saját közönsége előtt léphet pályára a Ferencváros, amelynek egy győzelem biztos, egy döntetlen pedig nagyon valószínű továbbjutást jelentene.

A kilencpontos FTC az első nyolcba már nem érhet oda, tehát februárban mindenképpen játszania kellene a legjobb 16 közé kerülésért, ha viszont elveszíti az Alkmaar elleni meccsét, akkor kizárólag attól függ a továbblépése, hogy közvetlen riválisai milyen eredményeket érnek el a zárókörben.

A tabellán most 22. helyen álló Ferencváros malmára hajthatja a vizet, hogy a mögötte álló együttesek közül több is éppen egymással találkozik, illetve olyan csapatok is vannak, amelyek náluk papíron erősebb és jobb pozíciót elfoglaló ellenféllel csapnak össze csütörtökön.

Nagy kérdés, hogy Robbie Keane és stábja mennyit tud javítani azon, hogy támadásban veszélyesebbé váljon az FTC, amelynek bizonyosan gólt, gólokat kellene szereznie az Alkmaar ellen.

A holland ellenfél ugyan a bajnokságban a hétvégén vereséget szenvedett otthon a Sparta Rotterdamtól, múlt csütörtökön viszont az AS Romát verte vendéglátóként 1-0-ra. Az Alkmaar azzal a sikerrel a továbbjutását már be is biztosította, de vélhetően nem feltartott kézzel lép majd pályára Budapesten. Már csak azért sem, mert a rájátszás első körének sorsolásánál egyáltalán nem mindegy, hogy egy csapat például a 9-10., vagy a 23-24. hely között végez-e.

Ami reményt jelenthet a Ferencvárosnak, hogy az Alkmaar az El alapszakaszában idegenben nem nyert meccset, sőt, két vereség mellett döntetlent is csak egy helyszínen, Razgradban játszott a bolgár Ludogoreccel.

Keane kinevezése óta az FTC két barátságos felkészülési találkozón, valamint a frankfurti El-összecsapáson sem tudott gólt szerezni, így a csütörtök esti mérkőzésen mindenképpen az lesz a kulcskérdés, hogy összejön-e az első zöld-fehér találat az ír szakember irányításával.

A Ferencváros eddig négy holland ellenféllel összesen hét meccset vívott, ebből egy győzelem és két döntetlen mellett négyszer kikapott, az Alkmaar még nem találkozott magyar riválissal a nemzetközi kupasorozatokban.

A 36 csapatot felvonultató El-alapszakaszból a nyolcadik forduló után az első nyolc helyezett egyenesen a legjobb 16 közé jut, míg a 9-24. pozícióban végző csapatok oda-visszavágós párharcot vívnak a nyolcaddöntőbe kerülését, az utolsó 12 együttes pedig kiesik.

A Groupama Arénában csütörtökön 21 órakor kezdődő Ferencváros-Alkmaar meccs játékvezetője a szerb Nenad Minakovic lesz, a találkozót pedig az M4 Sport, az m4sport.hu, a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió is élőben, ingyen, regisztráció nélkül közvetíti.

mti