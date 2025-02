Többnyire napos, helyenként felhős idő vár ránk

2025. február 3. 10:50

Túlnyomóan napos időre készülhetünk az ország nagy részén, de a középső területeken erősebb felhősödés és helyenként hózápor is előfordulhat. Az éjszaka folyamán párásság és köd képződhet, a hőmérséklet pedig több helyen fagypont alá csökken, különösen a havas tájakon, írja a HungaroMet. Az ország nagy részén tovább ritkul a felhőzet, és napos időre számíthatunk. Ugyanakkor a középső területeken erőteljesebb felhőképződés várható, és a sűrűbb felhőzetből helyenként hózápor is kialakulhat. A Tiszántúlon nagyobb területen, míg a Nyugat-Dunántúlon elszórtan élénk északi, északkeleti szél fújhat, másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A nappali hőmérséklet maximuma 1 és 7 fok között alakul. Késő estére általában -4 és +1 fok közé hűl le a levegő, de a havas területeken néhány fokkal hidegebb is lehet.

A középső országrészben is szakadozik, csökken a felhőzet, majd hajnalra helyenként – főként a keleti tájakon – párássá válhat a levegő, köd és rétegfelhőzet is kialakulhat. Csapadék nem valószínű. A szél gyenge marad. Az éjszaka legalacsonyabb hőmérséklete általában -8 és -3 fok között várható, de a hóval borított területeken ennél hidegebb is lehet.

hirado.hu