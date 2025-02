Popovics Sándor kora és a Magyar Nemzeti Bank alapítása - Videó

2025. február 5. 17:18

A Magyar Nemzeti Bank „Függetlenség, hitelesség, stabilitás – Popovics Sándor kora és a Magyar Nemzeti Bank alapítása” címmel mutatta be legújabb az MNB100 centenáriumhoz kapcsolódó kiadványát. Az eseményen neves közgazdászok és szakértők méltatták a jegybanki függetlenség és a gazdaság stabilitás szerepét, összefüggéseit, valamint Popovics Sándor életművét, amely a magyar pénzügyi rendszer fejlődésének meghatározó pillére volt.

A rendezvény megnyitóján Matolcsy György, az MNB elnöke tartott előadást, aki ünnepi beszédében kiemelte Popovics jelentőségét és párhuzamot vont a múlt és a jelen gazdasági kihívásai között. „A jegybanki függetlenség, a hitelesség és a stabilitás a sikeres gazdaságpolitika három alappillére. Függetlenség nélkül nincs hitelesség, hitelesség nélkül pedig nincs stabilitás.” hangsúlyozta nyitóbeszédében Matolcsy György, jegybank elnöke. Felidézte, hogy Popovics életműve a pénzügyi stabilizáció és a bizalom megteremtésének egyik legjobb példája, amely ma is érvényes üzenetet hordoz. Az MNB elnöke méltatta Popovics Sándor érdemeit, és kiemelte, hogy a független és hiteles jegybank vezetése nélkül Magyarország nem tudta volna sikeresen végrehajtani az 1924-es stabilizációt. Úgy fogalmazott: „Popovics nem csupán egy pénzügyi szakember volt, hanem a magyar gazdasági önállóság egyik megteremtője. Kiemelte, hogy a kötet szerzői – közel 40 szakértő – 64 tanulmányban dolgozták fel a korszak gazdasági és pénzügyi folyamatait, amely révén a könyv nemcsak egy történelmi visszatekintés, hanem egyfajta útmutató is a jelen és jövő közgazdászai számára.

A nyitóelőadást követően egy kerekasztal-beszélgetésre került sor, amelyen Spéder Balázs az MNB főosztályvezetője, Garami Erika a Nemzeti Levéltár főlevéltárosa és Lehmann Kristóf az MNB igazgatója osztotta meg gondolatait. A beszélgetés során a résztvevők kiemelték, hogy a könyv nemcsak a Magyar Nemzeti Bank történetét mutatja be, hanem betekintést nyújt a 19–20. századi gazdasági folyamatokba is. Szó esett a Magyar Nemzeti Bank megalapításához vezető rögös útról, és a jegybanki függetlenség megteremtésének kihívásairól is. A kerekasztal-beszélgetés során a résztvevők kiemelték, hogy a könyv rendkívül gazdag adatforrásként is szolgál, amely részletes statisztikákkal, gazdasági mutatókkal és történelmi összehasonlításokkal segíti a korszak mélyebb megértését. A beszélgetésben elhangzott, hogy a szerzők alapos levéltári és történeti kutatásokra építettek, és számos, eddig kevéssé ismert adatot tárnak az olvasók elé. Az egyik példaként említették a monetáris politikai döntések hátterében álló inflációs adatokat és a nemzetközi gazdasági környezetre adott jegybanki reakciókat. Különösen érdekes elemzés készült arról, hogy milyen hatással voltak a gazdasági ciklusok a jegybank működésére és a pénzügyi stabilitásra az elmúlt évszázadban. A könyv vizuális eszközökkel – grafikonokkal, táblázatokkal és korabeli dokumentumokkal – is segíti az olvasók számára az adatok értelmezését, így nemcsak a szakemberek, hanem a gazdaság iránt érdeklődők számára is jól használható, informatív olvasmány.

Az eseményen elhangzott gondolatok és a könyvbemutató teljes adása visszanézhető a Magyar Nemzeti Bank hivatalos YouTube-csatornáján.

