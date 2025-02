Őslény

2025. február 16. 22:47

Március 30-ig látható az Őslény körút 16. című kiállítás a Fővárosi Állat- és Növénykerthez tartozó Biodómban, ahol az életnagyságú, mozgó dinoszauruszmodellek mellett VR-élmények, interaktív ásatás és különféle ismeretterjesztő programok várják az érdeklődőket - közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert az MTI-vel.

A Fővárosi Állat- és Növénykert Őslény körút 16. című kiállítása a Biodómban a sajtóbemutató napján, 2025. február 13-án. A dinoszauruszok korát bemutató kiállításon február közepétől március végéig élethű, életnagyságú, mozgó őslénymodellek, VR-kalandok, tematikus filmvetítések és tudományos előadások segítségével merülhetnek el a látogatók a mezozoikum, azaz a földtörténeti középidő világában. MTI/Bodnár Boglárka

A kiállításon életnagyságú, mozgó dinoszauruszmodellek mellett ízelítőt adnak a magyarországi dinoszauruszkutatás eredményeiből, az iharkúti ásatások anyagából, amely a Magyar Dinoszaurusz Alapítvány és az Állatkerti Alapítvány együttműködésének köszönhető.

Az ásatások vezetője, Ősi Attila, az ELTE Őslénytani Tanszékének vezetője a dinoszauruszkiállítás ideje alatt előre meghirdetett időpontokban előadásokat is tart a magyarországi ásatásokról.

A bemutatott őslények között a Tyrannosaurus rex, a Diplodocus, a Brachiosaurus és a Triceratops mellett megtalálható például a Giganotosaurus is, amely méretét tekintve vetekszik a hasonló testfelépítésű, de évmilliókkal később élt T-rex-szel, maradványait pedig Argentínában találták meg a kutatók.

A dinoszauruszok mellett további őslények, köztük többféle pteroszaurusz, azaz repülő őshüllő és egy halgyík is látható az anyagban. Ezek nagy része a mezozoikumban, a földtörténeti középidőben élt, tehát a dinoszauruszok kortársa volt. A kiállított ősvilági lények között van azonban az emlősszerű hüllők fejlődési irányának egyik korai képviselője, a hátán jellegzetes taréjt viselő Dimetrodon, amely több mint 270 millió éve élt - írták.

A kiállítás látogatói előtt egy VR-szemüveg segítségével a dinoszauruszok letűnt világa is megjelenik, a gyerekek egy interaktív ásatás részesei is lehetnek. Az érdeklődők megnézhetik azt a kisfilmet is, amely a magyar dinoszauruszkutató expedíciók hétköznapjaiba enged bepillantást, a kiállítás ideje alatt pedig több alkalommal is tartanak előadásokat a téma jeles hazai szakértői.

