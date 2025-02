Labdarúgó NB I - Az MTK lenyomta a DVTK-t

2025. február 21. 22:46

Egyik csapat sem tudott nyerni az utóbbi három bajnokiján, a rossz sorozatukat a fővárosiaknak sikerült megszakítaniuk.

A Diósgyőrtől a hét közben távozott az eddigi vezetőedző, Vladimir Radenkovic, a mostani meccsre megbízott edzőként Vincze Richárd, a DVTK Labdarúgó Sportakadémia szakmai igazgatója készítette fel a csapatot.

21. forduló:

MTK Budapest-Diósgyőri VTK 4-0 (2-0)

--------------------------------------

Új Hidegkuti Nándor Sradion, v.: Derdák

gólszerzők: Kovács P. (26.), Jurina (41.), Kádár (58.), Varju (78.)

sárga lap: Gera D. (51.)

MTK:

---

Demjén - Hej (Bobál, 75./Végh, 88.), Varju, Kádár, Kovács P. - Kata, Horváth A. - Gruber (Polievka, 71.), Bognár (Kenesei, 89.), Molnár R. - Jurina (Németh K., 75.)

Diósgyőr:

---------

Ogyincov - Gera D., Lund, Bárdos, Sanicanin - Holdampf (Klimovics, 61.), Tiéhi (Szakos, 85.) - Jurek (Huszár, 74.), Bényei, Pozeg Vancas (Vallejo, 61.) - Edomwonyi (Acolatse, a szünetben)

Lendületesen, de nagyon sok hibával indult a találkozó. Leginkább a középpályán folyt a játék, s mindkét oldalon sok volt a pontatlan passz, igazán nagy helyzet sokáig nem alakult ki. A félidő derekától aztán egyre inkább átvette az irányítást az MTK, fölénye pedig hamarosan góllá érett. Előbb Jurina fejelt a keresztlécre, majd egy perccel később Kovács Patrik - első NB I-es gólját szerezve - már bevette Ogyincov kapuját. Ez volt a fővárosiak idei első találata a bajnokságban. A folytatásban is jóval többet birtokolták a labdát a hazaiak, többször átjátszották a vendégvédelmet, a sokadik helyezetüket pedig - Jurina révén - kihasználták, így a szünet előtt megduplázták az előnyüket.

MTK-lehetőséggel indult a második félidő is, a házigazda sorra dolgozta ki a helyzeteket. Ogyincov egy ideig megakadályozta az újabb gólt, de egy szöglet után, Kádár közeli lövésénél már ő is tehetlen volt, s ezzel el is dőlt a három pont sorsa. A hajrában a DVTK hajtott a becsületgólért, de ez nem jött össze, a hazaiak viszont ismét betaláltak, fölényessé téve a sikerüket.

szombat:

Puskás Akadémia FC-Kecskeméti TE 14.30

Győz a Felcsút.

Paksi FC-Debreceni VSC 17.00

Iksz.

Nyíregyháza Spartacus FC-Újpest FC 19.30

Hazai győzelem.

vasárnap:

ETO FC Győr-Zalaegerszegi TE FC 15.30

Egyes.

Fehérvár FC-Ferencvárosi TC 18.00

Iksz.

A tabella:

1. Puskás Akadémia FC 20 13 2 5 32-20 41 pont

2. Ferencvárosi TC 20 10 6 4 30-21 36

3. Paksi FC 20 10 4 6 39-31 34

4. MTK Budapest 21 10 3 8 34-30 33

5. Diósgyőri VTK 21 8 7 6 28-30 31

6. Újpest FC 20 7 7 6 23-20 28

7. ETO FC Győr 20 6 7 7 28-27 25

8. Fehérvár FC 20 7 3 10 25-28 24

9. Zalaegerszegi TE FC 20 6 5 9 26-29 23

10. Nyíregyháza Spartacus FC 20 6 4 10 24-33 22

11. Debreceni VSC 20 5 4 11 31-40 19

12. Kecskeméti TE 20 4 6 10 18-29 18

A 22. forduló programja:

március 1., szombat:

Zalaegerszegi TE FC-Nyíregyháza Spartacus FC 14.30

Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC 17.00

Újpest FC-MTK Budapest 19.30

március 2., vasárnap:

Debreceni VSC-Fehérvár FC 14.00

Kecskeméti TE-Paksi FC 16.30

Ferencvárosi TC-ETO FC Győr 18.00

A labdarúgó NB I góllövőlistája:

11 gólos:

Böde (Paks)

9 gólos:

Jurina (MTK), Varga B. (Ferencváros)

8 gólos:

Bárány (Debrecen), Nagy Zs. (Puskás Akadémia)

7 gólos:

Colley (Puskás Akadémia), Domingues (Debrecen), Gradisar (Fehérvár), Mim (Zalaegerszeg)

mti